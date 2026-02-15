"¡Haga algo!": Sectores de Pedasí tienen días sin agua en plena temporada alta, alcalde Batista exige soluciones

El alcalde subrayó que el impacto no solo es social, sino económico. Recordó que la región de Azuero figura entre las provincias con mayores niveles de desempleo y que el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos.

El distrito de Pedasí enfrenta una nueva crisis por el suministro de agua potable en plena temporada alta, cuando la llegada masiva de visitantes por carnavales incrementa la demanda en uno de los principales destinos turísticos de la región de Azuero.

La mañana de este domingo carnaval, el alcalde Miguel Batista, expresó en redes sociales su descontento y cuestionó la gestión del Idaan para solucionar el problema que ya es de vieja data.

El alcalde Miguel Batista confirmó a TVN Noticias que actualmente hay sectores donde el servicio es inexistente desde hace varios días.

Hay áreas donde no está llegando agua, incluso desde antes del carnaval”, aseguró.

Entre las comunidades más afectadas, mencionó Santa Catalina, calle Arriba, El Naranjal y parte del área central del distrito, donde, según indicó, hay viviendas que tienen más de cinco días sin recibir el suministro.

Batista explicó que, al menos 15 días antes del inicio de las fiestas, ya se registraban fallas más severas que en años anteriores, con interrupciones nocturnas prolongadas. “Eso ya nos mostraba que había una situación mucho más crítica”, señaló.

"Nosotros podemos comprender que, obviamente, se duplica o triplica la cantidad de personas que vienen al distrito; sin embargo, pues... consideramos que el Idaan debe prever esa situación y poder tener planes alternativos", puntualizó.

El alcalde cuestionó la falta de un plan alternativo por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), entidad responsable del servicio. Indicó que desde el primer día de la ratificación del actual director en la Asamblea Nacional solicitó una reunión para exponer la problemática del distrito.

"Lo he estado llamando; la semana pasada conversé con él en el Consejo de Gabinete que se dio en Peronomé. Lo llamé esta semana, he hablado con el gobernador, con la directora de la provincia también, para que se tengan alternativas y se brinde una solución y se haga un estudio mayor para garantizar agua a este distrito que es el principal destino turístico de Azuero".

También en las últimas semanas ha insistido en la necesidad de reforzar el envío de camiones cisterna. Sin embargo, denunció que el carro cisterna asignado presentó una avería, lo que ha limitado la distribución.

Aquí es necesario que se envíen camiones no solo para abastecer la red, sino para distribuir casa por casa en algunos sectores donde el sistema no logra llegar”, afirmó.

Un problema que arrastra más de una década

El alcalde Batista recordó que la situación no es nueva. Según detalló, hace más de 15 años se ejecutó una inversión del Gobierno Nacional que incluyó la instalación de tanques de almacenamiento en 2013 y la habilitación de pozos, proyecto que culminó en 2016.

Aunque el sistema funcionó parcialmente durante 2017 y 2018, el acelerado crecimiento del distrito, impulsado por el turismo, la apertura de hoteles y nuevos negocios, volvió a presionar la capacidad instalada. “Todos los veranos el problema del agua se intensifica”, sostuvo.

En 2023 se realizó un estudio para ampliar la captación de agua subterránea y se perforaron nuevos pozos, pero Batista asegura que la medida no resolvió la situación de fondo.

Por ello, el Municipio propone que se realice un estudio más profundo que contemple alternativas como la desalinización o la construcción de un sistema de represa en algún río del distrito, con el objetivo de garantizar abastecimiento permanente 24/7.

“Pedasí es el distrito con mayor crecimiento de la región de Azuero y está ubicado en el arco seco, una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias y agua”, advirtió.

Turismo y economía en riesgo

El alcalde subrayó que el impacto no solo es social, sino económico. Recordó que la región de Azuero figura entre las provincias con mayores niveles de desempleo y que el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos.

Es a través del turismo que podemos sacar a la gente adelante, generar empleo y aumentar la economía de la región", enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado tanto a las autoridades como a la población. Al Idaan, pidió disponer de los recursos necesarios de inmediato y planificar soluciones estructurales antes de que la situación se repita en Semana Santa. A los residentes y visitantes, solicitó racionar y hacer uso responsable del agua disponible.

Mientras tanto, en varios sectores de Pedasí, el grifo sigue seco en plena temporada alta.