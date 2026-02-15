Carnavales generarían más de $300 millones en derrama económica a nivel nacional, estima Apede

En destinos emblemáticos del carnaval como Las Tablas, Chitré y Penonomé, se proyecta una ocupación hotelera de entre 90 % y 100 %, mientras que en la capital los hoteles podrían registrar niveles de 60 % a 80 % de ocupación durante los días festivos.

Ciudad de Panamá/Los carnavales no solo representan una de las celebraciones más esperadas del año, sino también un motor clave para la economía nacional, aseguró la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, al destacar el impacto económico, turístico y cultural que genera esta festividad en el país.

De Sanctis subrayó que, más allá de la música, la tradición y la alegría, los carnavales impulsan el movimiento comercial, la generación de empleo temporal y la actividad turística en distintas regiones. En ese sentido, señaló que Panamá cuenta con el potencial de llevar sus carnavales “a otro nivel”, similar a lo logrado por destinos internacionales como Brasil o Venecia, al convertir la celebración en una marca país capaz de atraer visitantes y generar valor.

Según las estimaciones compartidas por la presidenta de Apede, la derrama económica a nivel nacional durante los carnavales de este año superaría los 300 millones de dólares. Solo el Carnaval de la City, ahora denominado "Festival Carnavalístico", podría alcanzar un impacto cercano a los 35 millones de dólares, superando los más de 30 millones registrados el año pasado, cifras que, afirmó, evidencian que las tradiciones también se traducen en oportunidades económicas concretas.

El comportamiento del sector hotelero refuerza este panorama.

En destinos emblemáticos del carnaval como Las Tablas, Chitré y Penonomé, se proyecta una ocupación hotelera de entre 90 % y 100 %, mientras que en la capital los hoteles podrían registrar niveles de 60 % a 80 % de ocupación durante los días festivos.

De Sanctis resaltó que los carnavales representan identidad, cultura y el espíritu alegre del país, y que desde el ámbito cultural se busca fortalecerlos como una expresión auténtica de Panamá, mientras que desde lo económico se proyectan como una plataforma para el desarrollo, el turismo, el ingreso y la integración nacional.

A su juicio, cuando la cultura se articula con estrategia y se conecta con la economía, la celebración trasciende lo festivo y se convierte en progreso, reafirmando el valor de apostar por lo propio con organización y visión de largo plazo.

