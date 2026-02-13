Territorio TVN: La Villa de Los Santos promete lujo, esplendor y mucha agua en su Carnaval 2026

Para esta noche, se espera que a las 8:00 p.m. realicen su despedida las reinas salientes y, cerca de las 11:00 p.m., se lleve a cabo la coronación de las nuevas soberanas

El ambiente festivo ya se siente en el parque Simón Bolívar de La Villa de Los Santos, donde avanzan los últimos preparativos para dar apertura oficial a las actividades del Carnaval. En el lugar se instalan tarimas, puestos de comida y espacios destinados a la venta de diversos artículos, mientras crece la expectativa entre residentes y visitantes.

Para esta noche, se espera que a las 8:00 p.m. realicen su despedida las reinas salientes y, cerca de las 11:00 p.m., se lleve a cabo la coronación de las nuevas soberanas, marcando así el inicio formal de la celebración.

En los alrededores también es evidente el movimiento de vendedores ambulantes, quienes ven en estas fechas una oportunidad importante para impulsar sus ingresos. Las festividades dinamizan la economía local y generan actividad comercial en distintos sectores.

El equipo de TVN Noticias conversó con el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, quien destacó que se trata de un carnaval familiar y seguro.

“Que disfruten. Esto es un carnaval familiar. Va a haber mucha agua, pero sobre todo pedimos que tengan cuidado con los niños y que si van a manejar, no consuman alcohol”, expresó el alcalde.

🔗También puedes leer: Las Tablas encabeza destinos mientras aumenta movimiento en la terminal

Reinas preparadas para su coronación

Con entusiasmo, lujo y una intensa preparación previa, la Villa de Los Santos se alista para vivir cuatro días de celebración en un ambiente que promete ser alegre y seguro.

Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo han trabajado durante meses en la organización de sus presentaciones, vestuarios y espectáculos, con la meta de conquistar al público y dejar huella en esta nueva edición del carnaval.

Desde Calle Arriba enviaron un mensaje directo a sus seguidores y rivales: “Los quiero invitar a pasar un carnaval divertido y sano aquí en La Villa. Tenemos lujo, esplendor y muchos detalles. Que se prepare Calle Abajo porque no va a ver la luz este año”.

Por su parte, Simón Chen, conocido como “La Tinto” y promotor del Carnaval, aseguró que la celebración de Calle Abajo será memorable.

“Venimos más fuertes que nunca. Tendremos un carnaval espectacular. Vean el carnaval de La Villa en vivo todos los días, porque es una fiesta llena de historia”, destacó.

Entre murgas, carros alegóricos, cisternas y música, la festividad se perfila como uno de los principales atractivos del país. Además, el equipo de TVN Noticias mantendrá cobertura especial desde este punto tradicionalmente conocido como territorio TVN.

Con información de Jessica Román y Eduardo Vega