Festival Carnavalístico 2026: ¡Tome vías alternas! Cinta Costera y avenida Balboa ya están cerradas

El cierre temporal de vías en la capital por el desarrollo del Festival Carnavalístico Caribe 2026 inició este viernes a las 12:00 del mediodía y se mantendrá durante cuatro días, como parte del operativo de seguridad y movilidad coordinado por las autoridades.

La Policía Nacional, en conjunto con la Alcaldía de Panamá y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, inició desde horas de la mañana cierres parciales en los carriles derechos de la avenida Balboa, como fase previa al cierre total.

De acuerdo con el subdirector de Operaciones del Tránsito, Eric Rodríguez, desde el mediodía se procedió con el cierre completo de la Cinta Costera, en el tramo comprendido desde el Mercado del Marisco hasta los predios frente al Hospital del Niño.

Para garantizar la movilidad, el transporte público ha sido desviado por la Calle 45, con conexión hacia la avenida Central España, donde retoma su ruta habitual. En el caso de los vehículos particulares, podrán circular hasta la avenida Ecuador y continuar por la avenida Justo Arosemena o la avenida Perú.

Rodríguez hizo un llamado a los conductores que no tengan urgencia de transitar por esta zona, a utilizar vías alternas como la Transístmica, Calle 50 y otras arterias, con el fin de reducir la congestión vehicular, especialmente tomando en cuenta que el cierre coincide con horario laboral y la hora pico de la tarde.

Como parte del operativo, 40 agentes de tránsito se mantienen desplegadas en el área, con la tarea de regular el flujo vehicular, orientar a los conductores y facilitar un desplazamiento más fluido hacia sus destinos.

En paralelo, continúan los trabajos logísticos en el área del evento por parte de la Alcaldía de Panamá, entre ellos la instalación de luces y adecuaciones finales en las tarimas, donde se desarrollarán las presentaciones artísticas a partir de las 8:00 de la noche de este viernes.

Información de Jocelyn Mosquera

