Festival Carnavalístico 2026: cartelera internacional y cultura se tomarán la ciudad en la fiesta del rey Momo

El Festival Carnavalístico 2026, de estilo Caribe, se desarrollará del viernes al martes de carnaval, con una programación continua durante los cuatro días, y aspira a consolidarse como un nuevo atractivo turístico de la ciudad de Panamá durante esta temporada.

La Cinta Costera ya comienza a transformarse con la instalación de la tarima principal que reunirá a miles de panameños y visitantes durante el Festival Carnavalístico 2026, una apuesta que busca consolidar el carnaval capitalino como una opción atractiva para quienes deciden quedarse en la ciudad.

Según Jacky Guzmán, vocera del Festival Carnavalístico, la asistencia al carnaval en la ciudad de Panamá creció un 60% en comparación con años anteriores, una tendencia que esperan duplicar este año, tras registrar 168 mil personas en la edición pasada.

Tres tarimas y opciones para todos

A diferencia de años anteriores, el festival contará con tres tarimas:

Una tarima infantil , con ambiente familiar, activaciones y presentaciones dirigidas a niños, siempre acompañados de un adulto.

, con ambiente familiar, activaciones y presentaciones dirigidas a niños, siempre acompañados de un adulto. Una tarima de salsa , dedicada a los amantes del género, con artistas como Maelo Ruiz, Mickey Tavera, Pedro Arroyo y Lefty Pérez .

, dedicada a los amantes del género, con artistas como . La tarima principal, con una cartelera variada que incluye la presentación de Tio K, agrupación internacional con repertorio de dancehall y reggae.

Guzmán destacó que esta diversificación responde a la necesidad de ofrecer experiencias distintas dentro de un mismo festival, por lo que este año se adopta oficialmente el nombre de Festival Carnavalístico, más allá del concepto tradicional del carnaval.

Culecos, agua potable y responsabilidad social

Uno de los elementos clave del evento será el culeco, para el cual se dispondrá de nueve carros cisterna. Cada uno estará vinculado a una iniciativa conjunta con la Alcaldía de Panamá, mediante la cual se llevará agua potable a comunidades de Panamá Norte y Panamá Este.

Te puede interesar: Panama Ports vs el Estado panameño: Las claves de la batalla legal que se traslada al terreno internacional

Carnaval se extiende al Casco Antiguo

Gracias a una alianza con el Ministerio de Cultura, el festival también se extenderá al Casco Antiguo, donde se desarrollarán actividades culturales dirigidas a quienes prefieren espacios menos concurridos y con un enfoque patrimonial y turístico.

Seguridad, accesos y normas

La organización confirmó que habrá dos accesos principales, uno de ellos por el Mercado de Mariscos, además de presencia permanente de los estamentos de seguridad.

En el caso de los menores de edad, se recordó que el toque de queda será a las 12:00 de la medianoche, por lo que quienes asistan con niños deberán retirarse del área a esa hora.

Emprendimiento y dinamización económica

El festival contará con 100 puestos de comida, operados por microempresarios, con el objetivo de impulsar la economía local y ofrecer una amplia variedad gastronómica a los asistentes.

El Festival Carnavalístico 2026, de estilo Caribe, se desarrollará del viernes al martes de carnaval, con una programación continua durante los cuatro días, y aspira a consolidarse como un nuevo atractivo turístico de la ciudad de Panamá durante esta temporada.