Tras gira al Vaticano, Arquidiócesis de Panamá aclara que la visita del padre David Cosca fue personal y no oficial

La Arquidiócesis de Panamá salió al paso de las inquietudes surgidas en la comunidad católica y en la opinión pública sobre la situación del padre David Cosca Restrepo, luego de un video difundido en el que se le observó participando de una misa en el Vaticano.

La institución aclaró que Cosca Restrepo no se encuentra suspendido del ejercicio sacerdotal ni pesa sobre él ningún impedimento canónico que le prohíba celebrar la eucaristía u otros actos propios del orden sagrado.

A través de un comunicado emitido este viernes 13 de febrero, la Arquidiócesis de Panamá precisó que Cosca Restrepo ya cumplió los 75 años de edad, límite establecido por el derecho eclesiástico para la presentación de la renuncia a los oficios pastorales ordinarios.

En consecuencia, cesó en el ejercicio activo de responsabilidades pastorales y actualmente se encuentra en condición de presbítero jubilado.

El documento detalla que, debido a esta situación, el presbítero no desempeña en la actualidad ningún oficio eclesiástico, ni mantiene encargos pastorales, administrativos o de representación institucional dentro de la Arquidiócesis de Panamá.

Asimismo, la Arquidiócesis aclaró que la participación del presbítero Cosca Restrepo en la peregrinación corresponde a un acto de carácter estrictamente personal, realizado en el ejercicio de su libertad individual como sacerdote, y que no implica misión canónica, encargo pastoral ni representación oficial de la Iglesia panameña.

La sombra de un homicidio

David Cosca Restrepo estuvo separado de la Iglesia luego de ser investigado por un caso de homicidio ocurrido el 7 de julio de 2018, en el Hotel Panamá.

En junio de 2019 fue imputado en una audiencia de garantías por el supuesto encubrimiento y su presunta implicación en el homicidio de Eduardo Calderón, quien murió por un trauma craneoencefálico, es decir, un contundente golpe en la cabeza, según se detalló en el informe forense.

Pero en diciembre de ese mismo año fue sobreseído de manera definitiva del caso de homicidio, por petición del Ministerio Público, quien alegó que no se encontraron los suficientes elementos para continuar a la siguiente fase de juicio oral.

