Juicio Odebrecht: Cierra etapa de pruebas; los alegatos finales iniciarán el 23 de febrero

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales no se pudo localizar a la testigo Damarys Rodríguez.

Panamá/La audiencia del caso Odebrecht arrancó con movimientos inesperados. Antes de iniciar formalmente la sesión, varios abogados desistieron de sus testigos, marcando el tono de una jornada cargada de tensiones procesales.

Uno de los puntos centrales fue la inasistencia de la testigo Damarys Rodríguez. La jueza Baloisa Marquínez recordó que había girado un oficio con fecha y hora para su comparecencia. Sin embargo, la Secretaría del Tribunal dio lectura a una nota del Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Panamá, en la que se informó que Rodríguez no labora en esa entidad desde noviembre de 2022, lo que impidió hacerle llegar la boleta de citación.

El Juzgado anunció que intentó ubicarla por teléfono, pero quien respondió fue un amigo abogado, quien les indicó que también trataba de localizarla. Ante esta situación, la jueza explicó que el despacho agotó los medios disponibles para ubicarla y que no podía imponerle multa, ya que no existió una citación formal.

Con ese escenario, Marquínez dio por cerrada la etapa de pruebas.

La decisión no estuvo exenta de objeciones. El abogado Rolando Rodríguez insistió en la comparecencia de Damarys Rodríguez, señalando que su informe fue elaborado en 24 horas y que, a su juicio, ha afectado la reputación de varias personas. Pidió que no se cerrara el período probatorio, al considerar que ese documento es la base principal de la investigación.

En tanto, el abogado Alfredo Vallarino, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, sostuvo que la participación de la testigo es vital para el juicio y cuestionó el contenido de su informe, el cual —según dijo— presenta múltiples inconsistencias. Respaldó así la solicitud de Rodríguez.

Mientras que, la fiscal Ruth Morcillo solicitó iniciar los alegatos de inmediato, argumentando que el Ministerio Público tiene otro juicio en curso de manera paralela.

El abogado Aníbal Salas se refirió a la petición de la Fiscalía de iniciar los alegatos, indicando que las defensas están de acuerdo en reanudar la audiencia el lunes 23 de febrero.

Tras escuchar los planteamientos, la jueza mantuvo su decisión de cerrar la fase probatoria y recordó que ni el Tribunal ni las partes lograron ubicar formalmente a la testigo. Además, señaló que su función no es investigar ni ordenar a entidades externas la localización de personas.

En ese sentido, se dispuso que la etapa de alegatos inicie el lunes 23 de febrero, de 2:00 p.m. a poco después de las 6:00 p.m.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 para asegurar contratos millonarios.