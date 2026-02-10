Juicio Odebrecht: Entra en su penúltima jornada de presentación de testigos

Panamá/La audiencia del juicio Odebrecht entra en su penúltimo día de presentación de testigos por parte de los abogados defensores.

Este martes, cuatro personas rendirán declaración ante el tribunal del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

La jornada del juicio continuó con las declaraciones de José Ángel Idrobo, citado por el abogado Erasmo Muñoz, defensor de Jaime Lasso. El perito explicó que, en su calidad de contador público, elaboró un informe pericial basado en el uso de los fondos provenientes de Don James y Posseidon LLC, empresas vinculadas al señor Jaime Lasso. Según los registros analizados, dichos fondos habrían sido destinados a cubrir gastos de la campaña política del Partido Panameñista, por un monto aproximado de 6.7 millones de dólares.

El análisis abarcó el período comprendido entre 2009 y 2013, durante el cual —según indicó— se verificaron los ingresos recibidos y se revisó cómo fueron utilizados hasta su agotamiento. Para ello, señaló que examinó todos los libros contables de Jaime Lasso en su rol como miembro de la Comisión de Finanzas del Partido Panameñista, cargo que ocupó entre 2009 y 2014.

Idrobo detalló que la documentación utilizada como base para el informe le fue entregada por Franklin Gordon, contador de las empresas de Jaime Lasso. Añadió que se identificaron 49 pagos realizados a proveedores locales.

Durante el interrogatorio, confirmó que verificó los pagos efectuados por el señor Lasso y afirmó que estos fueron utilizados en su totalidad para cubrir gastos del Partido Panameñista.

Idrobo explicó que los fondos de Klinfield Services habrían sido recibidos por la Fundación Don James, UBTCH y Posseidon. No obstante, aclaró que no consideró estos movimientos como trazabilidad de fondos, sino como transferencias entre cuentas pertenecientes a un mismo grupo económico.

Al estrado se sumó Gilberto Ferrari, un ingeniero industrial, citado por la defensa de Navin Bhakta, quien indicó que elaboró un informe pericial. Solo fue consultado por la parte defensora. Indicó que se trató de un informe analítico y conclusivo. Para su elaboración, utilizó la documentación que le entregó el equipo legal y realizó visitas a los proyectos hidroeléctricos San Bartolo y Las Cruces, con los cuales se vincula a Bhakta.

Las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces, ubicadas en el río San Pablo, en la provincia de Veraguas, han sido vinculadas as investigaciones sobre la red de sobornos de Odebrecht en Panamá.

La defensa de Bhakta también presentó al perito en economía Gustavo Adolfo Villalópez, quien se encuentra actualmente en el estrado.

De acuerdo con el cronograma establecido por la jueza Baloisa Marquínez, el proceso continuará el miércoles con la comparecencia de más testigos y, posteriormente, entrará en la etapa de alegatos. Se trata de una fase clave, en la que las partes expondrán sus argumentos finales antes del cierre formal del juicio.

Cabe recordar que el caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014, con el objetivo de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Información en desarrollo.