Juicio Odebrecht: Entra en la fase final de presentación de testigos de la defensa

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht entra en su recta final con la presentación de los últimos testigos convocados por las defensas, marcando así una fase decisiva dentro de un proceso judicial que ha mantenido la atención pública durante cerca de 12 años, para dar paso en los próximos días a la última etapa, los alegatos finales.

De acuerdo con lo previsto, este lunes deben subir al estrado tres testigos llamados por distintos abogados defensores, entre ellos José Luis Francia Arias. Para mañana martes se espera la comparecencia de dos testigos adicionales, incluyendo una perito de la Fiscalía.

Según el cronograma establecido por la jueza Baloisa Marquínez, el proceso avanzará el miércoles a la etapa de alegatos, una fase clave en la que las partes expondrán sus argumentos finales antes del cierre formal del juicio.

Aunque las audiencias concluirán esta semana, la sentencia probablemente no será inmediata. La jueza podría acogerse al término que le da la norma, un plazo de 30 días hábiles para emitir su decisión final, con lo que se pondrá fin a un caso de gran magnitud y amplias repercusiones. Aunque este plazo podría extenderse, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Judicial, debido al número de acusados.

Este proceso permaneció cerca de cuatro años en espera de juicio hasta que finalmente se destrabó, consolidándose como uno de los casos más emblemáticos relacionados con presunta corrupción y lavado de dinero, tanto por su alcance como por su impacto en la opinión pública.