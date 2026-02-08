Entre cifras millonarias y tensión, el juicio Odebrecht se acerca a su cierre

El proceso judicial permaneció cuatro años en espera de juicio hasta que finalmente se destrabó, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos vinculados a presunta corrupción y lavado de dinero .

Panamá/El juicio por el caso Odebrecht entra este lunes en su quinta semana, una fase que se perfila como la última etapa del proceso, tras una serie de audiencias marcadas por declaraciones clave, contradicciones entre las partes y momentos de alta tensión en sala.

Cerca de veinte personas han subido al estrado a declarar, algunas aportando elementos que refuerzan la teoría de la fiscalía, mientras que otras han comparecido en defensa de los acusados.

Durante el desarrollo del juicio en estrados se mencionó que entre 50 y 80 millones de dólares habrían sido canalizados a través de la banca privada de Andorra, aunque se aclaró que estas cifras podrían variar y que su acreditación definitiva dependerá del desahogo probatorio.

El proceso judicial permaneció cuatro años en espera de juicio hasta que finalmente se destrabó, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos vinculados a presunta corrupción y blanqueo de capitales.

En esta etapa, las audiencias han estado cargadas de tensión, especialmente durante los interrogatorios a peritos, donde se confirmaron transferencias provenientes de sociedades como Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services, aunque algunas respuestas requirieron explicaciones adicionales.

Aunque el juicio concluirá esta semana, la sentencia no será inmediata. La jueza del caso contará con un plazo de 30 días para emitir su decisión final, poniendo así el punto final a un proceso que ha concentrado la atención pública por su magnitud y repercusiones.

Con información de Nicanor Alvarado.