Rescatan a monos aulladores en Bocas del Toro que serían vendidos ilegalmente

Bocas del Toro/Dos monos aulladores fueron rescatados por las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en las últimas semanas, luego de que un operativo frenara una transacción ilegal en la provincia de Bocas del Toro.

Los animales, que se encuentran en peligro de extinción, eran ofrecidos para su venta en los distritos de Chiriquí Grande y Almirante.

Ante la pregunta sobre cómo fueron ubicados los ejemplares y en qué condiciones se encontraban, Porfirio Molina, director encargado de MiAmbiente, confirmó que este es el segundo caso registrado en la semana. "Rescatado por el Ministerio de Ambiente. Esto es el segundo caso que hemos tenido en la semana", manifestó el funcionario.

Molina detalló que el procedimiento para estos rescates sigue un protocolo establecido. "En el caso anterior igualmente se encontraba una persona en el sector de Chiriquí Grande haciendo la venta del mono. Un transportista viene y lo compra, luego lo trae al ministerio y se hace la entrega formal", explicó. Una vez recibidos los animales, el primer paso es llevarlos al veterinario de la regional para verificar su estado y condición actual.

Posteriormente, los monos son trasladados por vía aérea o terrestre hacia Panamá o Santiago, donde el Ministerio de Ambiente cuenta con una clínica especializada en atender esta especie.

Las autoridades informaron que ya se ha iniciado una investigación contra la persona que comercializaba estos animales. El tráfico ilegal de especies silvestres es un delito que atenta contra la biodiversidad del país, especialmente cuando se trata de animales protegidos como el mono aullador.

MiAmbiente recomienda a la población que, en caso de presenciar situaciones similares o detectar anomalías relacionadas con la venta de fauna silvestre, presenten la denuncia correspondiente ante las oficinas del Ministerio. La colaboración ciudadana es fundamental para combatir este tipo de actividades ilícitas y proteger las especies nativas de Panamá.

Con información de Nixon Miranda.