Estafa agravada: abogado y pastor son imputados por perjuicio millonario a iglesia en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Un abogado y un pastor permanecerán bajo medidas cautelares de detención preventiva y arresto domiciliario, respectivamente, tras ser imputados por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, en perjuicio de una iglesia evangélica ubicada en Llano Largo de La Chorrera, donde se habría ocasionado un perjuicio económico millonario.

Según la investigación, los hechos se remontan al 31 de mayo de 2025, cuando, presuntamente sin la autorización de la Asamblea General de la iglesia, el pastor firmó en la ciudad de Panamá un pagaré fraudulento junto al abogado, quien actuaba como representante legal de una empresa. Dicho documento respaldaba un préstamo simulado, el cual fue incumplido de forma deliberada.

A raíz de esta operación, se produjo el apoderamiento de bienes, terrenos y otros activos de la congregación, lo que derivó en una lesión patrimonial estimada en 1,500,000 dólares, de acuerdo con el expediente del caso.

Durante la audiencia de control, y a solicitud de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico, el juez legalizó la aprehensión, formuló cargos y ordenó la detención provisional del abogado. En el caso del pastor, se dispuso el arresto domiciliario, considerando su edad, mientras avanzan las investigaciones. Se conoció que la defensa apeló la decisión judicial, por lo que se fijó una audiencia para el próximo 2 de febrero de 2026, a las 8:30 de la mañana.