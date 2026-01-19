Condenan a 15 años de prisión a hombre por homicidio durante una riña en un bar de Antón

De acuerdo con información del Órgano Judicial, el tribunal impuso una pena principal de 180 meses (15 años) de cárcel, además de una pena accesoria que prohíbe al condenado portar arma blanca o de fuego por un periodo de tres años, una vez cumplida la sanción principal.

Antón, Coclé/Un hombre de 47 años fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, tras aceptar un acuerdo de pena por la muerte de un ciudadano de 51 años ocurrida durante una riña en un bar del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con información del Órgano Judicial, el tribunal impuso una pena principal de 180 meses (15 años) de cárcel, además de una pena accesoria que prohíbe al condenado portar armas blancas o de fuego por un periodo de tres años, una vez cumplida la sanción principal.

El acuerdo de pena fue validado por la jueza de garantías Ilsis Samaniego, quien emitió la sentencia número 18 con fecha del 18 de enero de 2026, dando por concluido el proceso penal mediante esta figura legal consensuada entre las partes.

Los hechos que dieron origen a la causa penal se remontan a la noche del viernes 16 de enero, cuando la víctima falleció tras verse involucrada en una riña dentro de un bar ubicado en el distrito de Antón. Durante el altercado, el hoy condenado causó lesiones que resultaron fatales.

La audiencia de validación del acuerdo de pena se llevó a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Penonomé.