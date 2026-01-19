Autoridades paralizan extracción de arena en Punta Chame tras denuncias en redes sociales

La institución reiteró su compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, así como con la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y la transparencia institucional.

Las autoridades de MiAmbiente ordenaron la paralización inmediata de la extracción de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame, luego de denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales que alertaban sobre presuntas irregularidades en la zona.

De acuerdo con la entidad, tras conocerse las denuncias, se activaron de manera inmediata los mecanismos de verificación y fiscalización, lo que permitió realizar inspecciones técnicas en el área. Los hallazgos preliminares en campo confirmaron actividades de extracción ilegal de arena, utilizadas para labores de relleno de playa.

Te puede interesar: Falla eléctrica afectó potabilizadora de Santiago por varias horas; más de 100 mil personas estuvieron sin suministro

Según el informe técnico, la intervención se habría desarrollado en un tramo aproximado de 2.5 kilómetros lineales, frente a un proyecto turístico en desarrollo, lo que genera preocupación por los posibles impactos ambientales en este ecosistema costero.

Ante esta situación y en aplicación del principio precautorio, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de la actividad, mientras se adelanta el proceso de investigación. En esta etapa se verificará el cumplimiento de las herramientas de gestión ambiental, los permisos vigentes y la normativa ambiental aplicable.

La institución reiteró su compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, así como con la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y la transparencia institucional, asegurando que todas las actuaciones se realizarán conforme a la ley y en defensa del patrimonio ambiental del país.