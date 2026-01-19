Falla eléctrica afectó potabilizadora de Santiago por varias horas; más de 100 mil personas estuvieron sin suministro

Más de 100 mil personas resultaron afectadas luego de que la planta potabilizadora fuera suspendida temporalmente por fallas en la red de energía.

Santiago, Veraguas/La planta potabilizadora de Santiago sufrió afectaciones en el suministro de agua potable, dejando a más de 100 mil personas sin el servicio, situación que se extendió por varias horas en distintos sectores del distrito.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el incidente fue provocado por un desbalance en las fases de la red eléctrica que abastece de energía a la planta, situación que obligó a detener temporalmente la producción de agua. Como resultado, algunos sectores permanecieron sin el servicio por cerca de dos horas, mientras que otros registraron afectaciones de cuatro horas o más.

Además, las autoridades explicaron que, aunque los servicios eléctricos fueron restablecidos en horas posteriores, la recuperación del suministro de agua potable no se da de manera inmediata, ya que esto se debe a que, una vez detenida la producción, la red de distribución requiere un proceso gradual de recuperación.

El director regional del Idaan, Aldo Vásquez, informó que cuando se registran apagones, se suspenden las turbinas, dependiendo del caso, ya que el restablecimiento del sistema se vuelve más complejo, donde dieron a conocer que al detallar las dificultades técnicas que enfrenta la institución ante este tipo de incidentes.

Además, tras la falla eléctrica, la planta potabilizadora reinició operaciones; sin embargo, el tiempo de recuperación de la red fue prolongado, lo que retrasó la llegada del agua a algunos sectores del distrito de Santiago.

El suministro comenzó a normalizarse de forma paulatina una vez restablecida la energía eléctrica, permitiendo que el agua llegara progresivamente a los hogares afectados.

Ante el percance eléctrico, se dio a conocer que el país atraviesa la temporada seca; donde las autoridades hicieron un llamado a la población a utilizar el agua potable de manera responsable, con el fin de reducir el impacto de futuras interrupciones y garantizar el abastecimiento para todos los usuarios.

