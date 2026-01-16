Agua en Las Tablas aún no es declarada apta para el consumo humano, aclara el Minsa

El Minsa también informó que se encuentra a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución en Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré , para proceder con la validación de los análisis realizados por el Idaan.

Los Santos/Ante la llegada de miles de personas a la región de Azuero por el Desfile de las Mil Polleras, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que aún no recomienda el consumo del agua de los grifos en la región de Azuero, mientras se mantiene a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio externo que deben validar las muestras tomadas previamente por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Durante una gira de trabajo por la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que los análisis realizados por el Idaan al agua de los grifos en la ciudad de Las Tablas indicaron que ya era potable; sin embargo, aclaró que no se puede declarar oficialmente apta para el consumo humano hasta que se cuente con la validación del laboratorio externo.

Como parte de las acciones correctivas, el Idaan llevó a cabo la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, así como de la red de tuberías de la ciudad de Las Tablas. No obstante, el Minsa subrayó que la población debe esperar la certificación oficial antes de utilizar el agua para consumo.

En paralelo, ante la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero hace más de siete meses, el Minsa ha implementado diversas medidas para garantizar el suministro de agua segura.

Entre ellas figuran la habilitación de pozos rurales para la distribución mediante camiones cisterna en comunidades impactadas por la contaminación del río La Villa, la reactivación de pozos existentes, la perforación de nuevos pozos y el monitoreo permanente de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento comunitarias.

Además, la entidad mantiene coordinación con otros sectores productivos para la aplicación de normativas orientadas a prevenir la contaminación de las fuentes hídricas.

El Minsa también informó que se encuentra a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución en Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, para proceder con la validación de los análisis realizados por el Idaan.

