Aeropuerto de Chitré activa servicio de extinción de incendios y amplía operaciones comerciales

Chitré, Herrera/El Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, comenzó a implementar una nueva fase de operaciones tras la activación del servicio de extinción de incendios, una medida clave que permitirá incrementar la capacidad de pasajeros y fortalecer la seguridad aérea.

Hasta ahora, la ausencia de este servicio obligaba a limitar el número de pasajeros por vuelo, debido a que no se cumplían las exigencias de seguridad establecidas para aeropuertos con este nivel de operación. Según explicaron autoridades de la Autoridad Aeronáutica Civil, el aeropuerto no podía manejar vuelos con mayor cantidad de pasajeros, dado que el tiempo de respuesta del Cuerpo de Bomberos de Chitré rondaba los 20 minutos, un margen considerado elevado en situaciones de emergencia.

Con la puesta en marcha del nuevo sistema, el aeropuerto cumple ahora con las normativas de seguridad, lo que permite restablecer la capacidad total de las aeronaves, de hasta 50 asientos, y retomar operaciones comerciales más eficientes y rentables.

La activación oficial del servicio se concretó la tarde de este viernes, una vez culminado el proceso de capacitación del personal. La implementación fue acelerada para atender la alta demanda de vuelos con motivo del Desfile de las Mil Polleras, permitiendo a quienes decidan viajar por vía aérea acortar los tiempos de traslado hacia la región.

Las autoridades informaron además que esta mejora forma parte de un plan más amplio, que contempla implementar servicios similares en otros aeropuertos de las provincias centrales. Actualmente, se evalúan mejoras en los aeropuertos de Pedasí y Guararé, en la provincia de Los Santos, considerados estratégicos para la actividad comercial y turística del país.

