Antón vive una jornada de fe con la celebración del Santo Cristo de Esquipulas

El distrito de Antón, en la provincia de Coclé, vive una de sus jornadas religiosas más significativas con la celebración del Santo Cristo de Esquipulas, una festividad que reúne a cientos de devotos luego de la novena en la parroquia San Juan Bautista.

Desde horas de la madrugada se han venido desarrollando distintas eucaristías, a las que han asistido fieles provenientes no solo de Antón, sino de otros puntos de la provincia y del país que llegan a darle las gracias al Cristo por los favores cumplidos. Las misas continuarán durante toda la mañana, marcadas por una alta afluencia de peregrinos que llegaron incluso caminando por la vía Interamericana.

La programación central se concentra en la tarde, cuando a partir de las 6:30 p.m. se celebrará la tradicional misa campal, considerada uno de los momentos más concurridos de la festividad.

Finalizada la eucaristía, se llevará a cabo la procesión, un acto muy esperado por los devotos, ya que representa el encuentro cercano con la imagen del Cristo tras un año. Este recorrido se vive como un momento de fe intensa, donde creyentes y fieles, tanto nacionales como extranjeros, acompañan la imagen en medio de oraciones y muestras de agradecimiento.