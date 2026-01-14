Tercer día de audiencia, se espera hoy el inicio de la presentación de pruebas

La Fiscalía Anticorrupción , representada por la fiscal Rith Morcillo , adelantó que presentará un amplio caudal de pruebas documentales.

El juicio por el caso Odebrecht continúa en su tercer día con la etapa final de lectura del auto de llamamiento a juicio por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, previo al inicio de una de las fases de mayor expectativa, la presentación de pruebas, prevista para hoy.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Rith Morcillo, adelantó que presentará un amplio caudal de pruebas documentales que, según explicó, permiten demostrar el esquema financiero y las operaciones trianguladas utilizadas por exfuncionarios y empresarios para ejecutar el delito de blanqueo de capitales, el cual tuvo como origen, de acuerdo a su teoría del caso, los sobrecostos de obras que fueron adjudicadas a la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht y la creación de contratos y servicios ficticios para el posterior pago de “coimas y sobornos”.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas documentales detallan el uso de los sistemas bancarios de Panamá, Andorra y Suiza como parte de la estructura empleada para movilizar fondos de origen ilícito.

Además de la prueba documental, el Ministerio Público anunció la presentación de testimonios de personas que ya aceptaron responsabilidad penal por la comisión del delito y que colaboraron con las investigaciones. Estas personas suscribieron acuerdos de pena y acuerdos de colaboración eficaz, que en total suman 22, incluidos dos acuerdos avalados por la jueza Baloisa Marquínez en la víspera del inicio del juicio.

Te puede interesar: Confirman llamada: Contralor Flores y alcaldesa Hernández chocan públicamente por recolección de basura

La fiscal Morcillo ha reiterado que, en el caso de los beneficiarios de fondos vinculados a campañas políticas, quienes se han defendido de las acusaciones ante los medios de comunicación, corresponde a la Fiscalía probar que existía conocimiento del delito, aspecto que será abordado dentro de la etapa probatoria.

Según los últimos reportes del Ministerio Público, el proceso ha permitido la recuperación de más de 85 millones de dólares, producto de bienes decomisados, devoluciones de dinero por parte de personas condenadas y multas impuestas en el marco de los acuerdos de pena. Esta cifra sin actualizar las devoluciones de los últimos acuerdos de pena pactados y los dineros recuperados en la banca privada internacional.

Con el inicio de la presentación de pruebas, el juicio entra en una de sus fases clave para el análisis del esquema financiero descrito por la Fiscalía dentro del caso Odebrecht en Panamá.