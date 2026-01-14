¿Lo ha visto? Familiares buscan a Julio Issac Navarro desaparecido cerca del Hospital Santo Tomás

Familiares del señor Julio Issac Navarro Calderón piden a la ciudadanía ayuda para encontrarlo, luego de que desapareciera en predios del Hospital Santo Tomás el día 12 de diciembre.

Según explica su hermana, Ilsa Navarro, acompañó a su hermano a una cita médica y que, tras realizar el pago de la misma, personal del hospital le indicó que lo trasladarían a otro edificio donde se realizaría el procedimiento. Debido a que Julio padece una condición de salud mental, ella solicitó acompañarlo, a lo que le fue permitido.

De allí, el señor Navarro fue llevado al área de urgencias mientras ella permanecía en la sala de espera. Tras casi dos horas sin información precisa, una enfermera le indicó que su familiar ya no se encontraba en el lugar.

Posteriormente, al consultar con los técnicos del área, le informaron que el paciente había sido atendido y les habían indicado a todos pacientes que salieran del area, a lo que el señor Navarro salió por la puerta de urgencias.

De inmediato comenzó la búsqueda con apoyo del personal del hospital. Las cámaras, según indicó Ilsa, captaron el momento en que Julio ingresó con otros pacientes y luego su salida en solitario por la puerta de urgencias, frente al hospital.

Desde entonces, familiares han presentado denuncias ante la Policía Nacional y la Fiscalía, además de realizar búsquedas por su cuenta. El señor Navarro reside en Chame, pero fue llevado a la ciudad únicamente para asistir a la cita médica.

El día de su desaparición vestía suéter verde con rayas azules, pantalón jean negro, zapatillas rojas y una gorra azul con el nombre Juan Carlos Navarro. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al 6686-3979.