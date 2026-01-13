Casos y muertes por dengue disminuyen hasta 50 % en 2025, según el Minsa

El 2025 cerró con un total de 16,262 casos y 28 defunciones, mientras que en 2024 se contabilizaron 32,361 casos y 54 fallecimientos.

Ciudad de Panamá/Los casos y defunciones por dengue en el país registraron una reducción de hasta el 50 % durante el año 2025, en comparación con 2024, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Este descenso se atribuye a la implementación de estrategias integrales de prevención, control del mosquito transmisor y una activa participación comunitaria.

De acuerdo con las cifras oficiales, el 2025 cerró con un total de 16,262 casos y 28 defunciones, mientras que en 2024 se contabilizaron 32,361 casos y 54 fallecimientos, lo que refleja una mejora significativa en el control de esta enfermedad.

🔗Puedes leer: 114 personas murieron por influenza en 2025; Ministerio de Salud reitera el llamado del autocuidado

La disminución también se evidenció en la presión sobre el sistema hospitalario. Durante 2025 se reportaron 1,617 hospitalizaciones por dengue, frente a las 2,669 registradas el año anterior, lo que representa una reducción del 39 %.

Lizbeth Cerezo, técnica del Departamento de Epidemiología del Minsa, destacó que la participación ciudadana fue determinante para alcanzar estos resultados, al señalar que más del 90 % del control de la enfermedad depende de las acciones que adopta la población en sus hogares y comunidades.

La funcionaria subrayó además la importancia del trabajo interinstitucional, mediante la aplicación de estrategias conjuntas entre entidades del sector salud y otros organismos, enfocadas principalmente en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Entre las principales acciones desarrolladas durante el año se destacan:

Cruzada Nacional contra el Dengue, enfocada en la eliminación masiva de criaderos del mosquito.

Jornadas de nebulización en comunidades de mayor riesgo.

Actividades de educación sanitaria dirigidas a la población.

Operativos casa por casa para la identificación y eliminación de criaderos.

Campañas de sensibilización en centros educativos.

Jornadas de limpieza comunitaria para reducir los casos de dengue, zika y chikungunya.

Así mismo, se destacó el trabajo de la Brigada Caza Mosquito, conformada por estudiantes y voluntarios que realizaron visitas domiciliarias y escolares para eliminar criaderos y sensibilizar a la población, así como el Día “D” contra el Dengue, una jornada nacional de limpieza masiva de espacios públicos y privados.

Con miras a reforzar la vigilancia epidemiológica en 2026, la Dra. Cerezo informó que el Minsa implementó en la Región de Salud de San Miguelito un plan piloto de la plataforma VANESSA (Vigilancia Activa Inteligente Nacional para la Educación en Salud y Seguimiento de Arbovirosis). Esta herramienta, basada en inteligencia artificial, funciona como un asistente virtual a través de WhatsApp y permite a la ciudadanía reportar criaderos y casos sospechosos de manera inmediata.

La epidemióloga también reconoció la labor del personal técnico de Control de Vectores, que participa en las jornadas de nebulización e inspección en comunidades y viviendas, así como el trabajo de los promotores de salud, encargados de difundir información preventiva mediante perifoneo y distribución de material educativo.