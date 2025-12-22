Autoridades de salud alertan por alta incidencia de influenza y dengue en el país

El Ministerio de Salud informó que hay más de 15 mil casos de dengue en lo que va del año 2025 y realiza un llamado a la participación comunitaria para frenar la propagación de enfermedades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 48, que abarca del 23 al 29 de noviembre de 2025, en el que se detallan los casos registrados de diversas enfermedades transmisibles a nivel nacional.

En cuanto a influenza, durante la semana 48 no se reportaron defunciones; sin embargo, el país acumula 97 muertes en lo que va del año. Del total de fallecidos, el 86.6 % no contaba con la vacuna contra la influenza y el 91.2 % presentaba factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, condiciones neurológicas o enfermedades respiratorias. El informe también señala una defunción asociada al vapeo en un adulto joven. Además, se registraron cinco defunciones con coinfección, cuatro con SARS-CoV-2 y una con COVID-19 y parainfluenza.

Respecto a las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, se notificaron 422 casos en la semana 48, alcanzando un acumulado anual de 19,348 casos.

En relación con enfermedades transmitidas por vectores, el Minsa informó que no se registraron casos de zika durante la semana, manteniéndose un acumulado de dos casos en 2025. En el caso del dengue, el país registra 15,098 casos acumulados, de los cuales 13,394 son sin signos de alarma, 1,601 con signos de alarma y 103 casos graves. Por su parte, la chikungunya suma 31 casos en lo que va del año.

Te puede interesar: Influenza A H3N2: Minsa despliega operativos de perifoco en comunidades afectadas

La leishmaniasis reportó 10 casos en la semana actual, con un acumulado de 1,390 casos en 2025. En tanto, la malaria registró 93 nuevos casos, alcanzando 10,569 casos acumulados. Esta enfermedad mantiene cuatro defunciones en lo que va del año, todas mujeres entre 14 y 94 años, en las regiones de Panamá Este, Veraguas y Darién.

Sobre la enfermedad por el virus Oropouche, no se notificaron casos en la semana 48; no obstante, se actualizó un caso correspondiente a semanas previas en la región de Veraguas, para un acumulado de 686 casos en 2025.

En cuanto a la fiebre por hantavirus, no se reportaron casos nuevos, manteniéndose 27 casos acumulados, mientras que el síndrome cardiopulmonar por hantavirus suma 21 casos en el año. La leptospirosis alcanza 86 casos acumulados, el gusano barrenador en humanos registra 111 casos, y la viruela símica (Mpox) notificó un caso en la semana 48, para un total de 16 casos en 2025.

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de la participación comunitaria y el apoyo de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades, y recomendó a la población mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, no automedicarse y acudir oportunamente a las instalaciones de salud ante la presencia de síntomas.

Puedes leer: Minsa mantendrá activas las urgencias médicas durante Navidad y Año Nuevo