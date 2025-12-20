Influenza A H3N2: Minsa despliega operativos de perifoco en comunidades afectadas

De acuerdo con familiares del menor, el núcleo familiar asistió al encendido de luces en la Cinta Costera el pasado 30 de noviembre de 2025, y dos días después comenzaron a presentar síntomas respiratorios.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de las regiones de Salud Metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste, junto al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), inició acciones de perifoco que incluyen la búsqueda activa de casos con síntomas respiratorios, la toma de muestras y la vacunación, luego de detectarse casos sospechosos y confirmados de influenza A (H3N2), subtipo K.

Los equipos de respuesta rápida se desplazaron a residencias y comunidades vinculadas a los tres casos confirmados, cuyas muestras fueron analizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (icges).

En las comunidades de Burunga y Veracruz, donde reside uno de los menores de edad afectados, se visitaron 44 viviendas, cinco de ellas cerradas. Durante el operativo se atendió a 71 personas y se realizaron tres hisopados a pacientes sintomáticos, contactos estrechos del infante.

De acuerdo con familiares del menor, el núcleo familiar asistió al encendido de luces en la Cinta Costera el pasado 30 de noviembre de 2025, y dos días después comenzaron a presentar síntomas respiratorios.

Durante el recorrido efectuado este sábado se aplicaron más de 120 dosis de vacunas, de las cuales 90 correspondieron a influenza. El Minsa informó que se registró resistencia por parte de algunas personas a la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad.

Este viernes, el Minsa confirmó que el Icges detectó tres casos positivos de influenza A (H3N2), subtipo K, de un total de diez muestras analizadas.

Las autoridades sanitarias indicaron que se priorizará la vacunación de grupos vulnerables, entre ellos personas con diabetes, hipertensión, enfermedades renales, sistemas inmunitarios debilitados, menores de cinco años, embarazadas y contactos de casos positivos, hasta agotar las dosis disponibles.

El Minsa reiteró a la población una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de contagio, entre ellas no automedicarse, acudir oportunamente a los centros de salud, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar aglomeraciones, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel alcoholado, y mantenerse hidratado.

Los síntomas más comunes de la influenza incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.