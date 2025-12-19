Minsa mantendrá activas las urgencias médicas durante Navidad y Año Nuevo

En el caso de los hospitales de segundo y tercer nivel , la atención será ininterrumpida, las 24 horas del día .

Panamá/Para atender emergencias médicas que suelen aumentar durante las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud anunció que centros de salud y hospitales públicos del país continuarán brindando atención de urgencias y emergencias durante Navidad y Año Nuevo, con personal médico activo y servicios habilitados las 24 horas en los principales hospitales.

En el caso de los hospitales de segundo y tercer nivel, la atención será ininterrumpida, las 24 horas del día. Entre ellos figuran el Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera, San Miguel Arcángel en San Miguelito, Luis “Chicho” Fábrega en Veraguas, Guillermo Sánchez Borbón en Bocas del Toro, Aquilino Tejeira en Penonomé, el Hospital Regional Anita Moreno en Las Tablas y el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

Estamos hablando de unas 100 instalaciones de salud en todo el país que estarán brindando atención de emergencias durante estos días festivos”, explicó Vicente Oliver Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa.

Para ello, la entidad contará con más de 10 mil funcionarios, que trabajarán de forma coordinada con los estamentos de seguridad y otras instituciones del sector salud.

Como ocurre cada vez que el país entra en una temporada de celebraciones, el Minsa mantiene activa la alerta azul en todas sus instalaciones. Más allá del nombre —que en otras instituciones puede conocerse como alerta verde—, el objetivo es el mismo: asegurar que haya personal, equipos e insumos suficientes para responder de manera rápida y oportuna ante cualquier situación.

Puede leer: Policía Nacional advierte sobre modalidad de extorsión del ‘Falso Servicio’

El doctor Oliver recordó que estas fechas suelen venir acompañadas de un aumento en las consultas por excesos en la alimentación y el consumo de bebidas alcohólicas, afectando principalmente a personas con hipertensión, diabetes, enfermedades renales y otras condiciones crónicas que relajan sus cuidados habituales.

También lanzó una advertencia especial para los hogares con niños. Durante la preparación de comidas, se incrementan los accidentes domésticos, en particular las quemaduras causadas por líquidos calientes, muchas veces por descuidos que ocurren en medio del ajetreo festivo.