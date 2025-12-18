Policía Nacional advierte sobre modalidad de extorsión del ‘Falso Servicio’

Este método delictivo consiste en que los delincuentes obtienen información publicada en redes sociales por negocios o trabajadores independientes, a quienes contactan bajo el pretexto de solicitar un servicio.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional emitió una alerta preventiva ante el aumento de casos de extorsión registrados en las últimas semanas, dirigidos principalmente a microempresas, emprendedores y pequeñas empresas, mediante una modalidad conocida como el “Falso Servicio”.

De acuerdo con las autoridades, este método delictivo consiste en que los delincuentes obtienen información publicada en redes sociales por negocios o trabajadores independientes, a quienes contactan bajo el pretexto de solicitar un servicio. Una vez establecida la comunicación, buscan generar confianza con la víctima y acordar un supuesto trabajo.

Según las autoridades, los estafadores suelen solicitar servicios relacionados con maquinaria, reparaciones, limpieza de aires acondicionados o compra y venta de artículos. Posteriormente, inducen a la víctima a trasladarse hasta zonas estratégicas donde los delincuentes mantienen control del área.

Una vez en el lugar, la persona es intimidada por supuestos grupos criminales que alegan tenerla privada de libertad o bajo amenaza, exigiendo pagos de dinero a cambio de un supuesto rescate, con el fin de concretar la extorsión.

Ante este panorama, exhortan a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de delitos:

Solicitar referencias o datos personales de la persona que realiza el contacto

Acordar reuniones únicamente en lugares públicos y, de ser posible, en áreas cercanas a estaciones policiales.

Así mismo, se recomienda informar a un familiar o persona de confianza sobre cualquier negociación, indicando la ubicación, detalles del servicio y datos del contacto, como una medida adicional de seguridad.