Decomisan más de 59 mil dólares falsos y aprehenden a dos individuos durante operación Numeral

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional desarrolló la operación Numeral en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco, logrando la aprehensión de dos personas y el decomiso de más de 59 mil dólares en billetes falsificados.

La acción policial se originó tras labores de investigación en el corregimiento de Juan Díaz, donde agentes policiales retuvieron un vehículo en actitud sospechosa en una plaza comercial. Al verificar a los dos ocupantes y, con la debida autorización judicial, realizar la inspección del automóvil, se ubicó una gran cantidad de billetes de denominaciones de 100, 50, 20 y 10 dólares, los cuales mantenían la misma numeración, determinándose su falsedad. El total decomisado en este punto ascendió a 24,720.00 dólares.

Posteriormente, como parte de la misma operación, se ubicó un local comercial dedicado a la sedería en el corregimiento de Don Bosco, donde mediante diligencia de allanamiento junto al Ministerio Público, se decomisaron más billetes falsificados de denominaciones de 100, 50, 20, 10, 5 y 1 dólar, alcanzando un monto de 34,277.00 dólares.

Tras estos decomisos, la Fiscalía giró orden de aprehensión contra los dos ciudadanos involucrados y los indicios fueron remitidos para continuar con las investigaciones correspondientes, por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de monedas.

