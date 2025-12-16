Influenza H3N2 llega a Costa Rica; Minsa en Panamá refuerza alertas sanitarias y aclara que 'no es un nuevo virus'

El Ministerio de Salud explicó que se trata de un virus estacional , influenciado por las condiciones climáticas, y aclaró que no es un virus nuevo ni comparable con el COVID-19 .

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene activa una alerta epidemiológica ante la circulación de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, en la región, luego de que Costa Rica confirmara su presencia, una situación que ha llevado a las autoridades panameñas a reforzar la preparación de las instalaciones de salud y el llamado a la prevención, sin que esto represente un escenario de pandemia.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, informó que ya se emitió una circular oficial a todas las instalaciones y direcciones regionales de salud, como parte de las acciones anticipadas frente a esta variante. Explicó que se trata de un virus estacional, influenciado por las condiciones climáticas, y aclaró que no es un virus nuevo ni comparable con el COVID-19.

“No es una nueva pandemia, pero sí abocamos a la población al uso de la etiqueta respiratoria”, subrayó, al recordar la importancia de mantener hábitos aprendidos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Aunque la variante H3N2 es más transmisible, Gill recalcó que su severidad y letalidad no son altas. El principal impacto que podría generar en el país sería un aumento en la demanda de atención en los centros de salud, más que un incremento significativo de hospitalizaciones graves.

En ese contexto, el Minsa insiste en que la vacunación contra la influenza sigue siendo una herramienta clave para reducir complicaciones y cuadros severos. “La vacuna ayuda a disminuir porque nuestro sistema inmune ya tiene un refuerzo", enfatizó la directora.

Ante la cercanía geográfica y la confirmación de casos en Costa Rica, las autoridades reconocen que existe riesgo de circulación en Panamá, sin embargo, aseguran que el país se encuentra en fase de preparación desde semanas atrás. El Minsa reiteró el llamado a que las personas con síntomas respiratorios acudan oportunamente a las instalaciones de salud y eviten la automedicación.

Cabe recordar que hasta la fecha en Panamá, no se tienen reportes de casos de la variante A, subtipo K, que circula en el hemisferio norte y ha encendido las alertas en varios países.

Por su parte, el jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, explicó que en el país circulan varios virus respiratorios, entre ellos influenza, SARS (CoV-2) y parainfluenza, una situación que se refleja en los boletines epidemiológicos oficiales. Detalló que el año pasado se registraron alrededor de 60 mil casos de enfermedades respiratorias, mientras que este año la cifra oscila en unos 65 mil casos.

Armién expresó preocupación por el comportamiento de la influenza en términos de mortalidad. Indicó que el año pasado se reportaron 98 fallecimientos, mientras que este año ya se contabilizan 97 muertes, principalmente en personas mayores. Precisó que la mayoría de los fallecidos tenían más de 65 años, no contaban con vacunación y presentaban enfermedades de fondo como hipertensión, diabetes u otras comorbilidades. “El 85 % no tenía vacunas y el 90 % tenía alguna enfermedad crónica”, detalló.

Las autoridades sanitarias recordaron que la campaña de vacunación contra la influenza inició entre marzo y abril y se extendió hasta agosto, cubriendo los grupos de riesgo conforme a la estacionalidad. Reiteraron que el actual comportamiento del virus responde a un patrón esperado, similar al observado año tras año, y no a un evento extraordinario.

Tanto Gill como Armién reiteraron el llamado a mantener la etiqueta respiratoria, especialmente en medio de las lluvias y el aumento de actividades propias de la temporada navideña. Lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, uso de mascarilla en caso de síntomas o en lugares con aglomeraciones y evitar acudir enfermo a eventos masivos forman parte de las recomendaciones.

