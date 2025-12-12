Minsa activa alerta epidemiológica por aumento de casos de influenza en Europa, Asia, América del Norte y Centroamérica

El Departamento de Epidemiología informó que continuará monitoreando de manera estrecha la situación nacional y regional, y comunicará oportunamente cualquier actualización relevante.

Ciudad de Panamá/Aunque en Panamá aún no se tienen reportes de casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que circula en el Reino Unido y está asociada potencialmente con mayor severidad en personas mayores, este viernes 12 de diciembre el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica ante el reporte de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) de un aumento de la actividad de influenza en el hemisferio norte.

De acuerdo con los casos reportados, se mantiene la predominancia del virus de la influenza A, mientras que en el Caribe y Centroamérica prevalece el subtipo A(H1N1) pdm09; en tanto que en Norteamérica predomina A(H3N2).

Sin embargo, sí se evidencia la co-circulación activa de virus respiratorios, especialmente influenza A y VSR en Panamá, según el comunicado emitido por la institución.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud reportó el porcentaje de casos registrados de los virus respiratorios que circulan en el país, siendo:

Síndrome gripal: 21.6 por 100,000 habitantes (bajo el umbral estacional).

Neumonía y bronconeumonía: 9.2 por 100,000 habitantes (bajo el umbral estacional).

Bronquiolitis: 11.0 por 100,000 habitantes (por encima del umbral, pero en descenso).

La vigilancia laboratorial muestra:

Influenza: 32.6% de positividad (por encima del umbral de alerta).

VSR: 24% (superior al umbral estacional).

SARS-CoV-2: 0.4% de positividad (baja circulación).

La institución aseguró que los indicadores de gravedad se mantienen sin incrementos significativos.

No se notificaron nuevas defunciones por influenza ni por COVID-19 durante la semana epidemiológica 48 y en lo que va del año se acumulan 97 defunciones por influenza y 47 por COVID-19.

El Minsa recomienda a la población:

Acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas contra la influenza y el virus sincitial respiratorio, especialmente los grupos priorizados según la normativa vigente, y asegurar los refuerzos contra la COVID-19 en las poblaciones de riesgo.

En caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, acudir al establecimiento de salud más cercano, reforzar el autocuidado y proteger a las personas vulnerables.

Afirmaron que, el Departamento de Epidemiología del Minsa continuará monitoreando de manera estrecha la situación nacional y regional, y comunicará oportunamente cualquier actualización relevante.

Otros datos que le pueden interesar: