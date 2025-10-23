Minsa reporta más de 1.1 millones de personas vacunadas contra la influenza
869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa, mientras que 301,764 corresponden a la Caja de Seguro Social (CSS).
El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que hasta la fecha se han aplicado 1,171,341 dosis de la vacuna contra la influenza a nivel nacional, como parte de las acciones para reducir los casos graves y fallecimientos asociados a esta enfermedad respiratoria.
Del total, 869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa, mientras que 301,764 corresponden a la Caja de Seguro Social (CSS).
🔗Puedes leer: Minsa reporta 92 defunciones por influenza en lo que va del año y más de 12 mil casos de dengue
Regiones de salud con mayor cobertura de vacunación contra la influenza:
- Panamá Metro: 204,433 dosis
- Chiriquí: 145,757 dosis
- Panamá Oeste: 141,390 dosis
- Coclé: 98,538 dosis
- Ngäbe Buglé: 97,445 dosis
- Veraguas: 91,404 dosis
- San Miguelito: 74,444 dosis
- Colón: 67,852 dosis
- Bocas del Toro: 52,564 dosis
- Herrera: 49,038 dosis
- Panamá Este: 41,636 dosis
- Panamá Norte: 33,975 dosis
- Darién: 27,250 dosis
- Los Santos: 26,014 dosis
- Guna Yala: 19,601 dosis
Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para que acuda a vacunarse cada año en los centros de salud del Minsa y la CSS, recordando que la vacuna contra la influenza es una medida preventiva eficaz que ayuda a evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes causadas por el virus, que afecta principalmente la nariz, garganta y pulmones.
La vacuna está dirigido especialmente a grupos de alto riesgo, entre ellos adultos mayores de 65 años, niños menores de 12 meses, y personas que viven en asilos o presentan enfermedades crónicas.