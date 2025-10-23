Minsa reporta más de 1.1 millones de personas vacunadas contra la influenza

869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa, mientras que 301,764 corresponden a la Caja de Seguro Social (CSS).

Danna Durán - Periodista
23 de octubre 2025 - 15:49

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que hasta la fecha se han aplicado 1,171,341 dosis de la vacuna contra la influenza a nivel nacional, como parte de las acciones para reducir los casos graves y fallecimientos asociados a esta enfermedad respiratoria.

Regiones de salud con mayor cobertura de vacunación contra la influenza:

  • Panamá Metro: 204,433 dosis
  • Chiriquí: 145,757 dosis
  • Panamá Oeste: 141,390 dosis
  • Coclé: 98,538 dosis
  • Ngäbe Buglé: 97,445 dosis
  • Veraguas: 91,404 dosis
  • San Miguelito: 74,444 dosis
  • Colón: 67,852 dosis
  • Bocas del Toro: 52,564 dosis
  • Herrera: 49,038 dosis
  • Panamá Este: 41,636 dosis
  • Panamá Norte: 33,975 dosis
  • Darién: 27,250 dosis
  • Los Santos: 26,014 dosis
  • Guna Yala: 19,601 dosis

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para que acuda a vacunarse cada año en los centros de salud del Minsa y la CSS, recordando que la vacuna contra la influenza es una medida preventiva eficaz que ayuda a evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes causadas por el virus, que afecta principalmente la nariz, garganta y pulmones.

La vacuna está dirigido especialmente a grupos de alto riesgo, entre ellos adultos mayores de 65 años, niños menores de 12 meses, y personas que viven en asilos o presentan enfermedades crónicas.

