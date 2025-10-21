Minsa reporta 92 defunciones por influenza en lo que va del año y más de 12 mil casos de dengue

El Minsa busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y promover el autocuidado como herramienta clave para la prevención de enfermedades.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 39, que comprende del 21 al 27 de septiembre de 2025, en el cual se detallan las cifras de los principales eventos de vigilancia sanitaria, entre ellos influenza, infecciones respiratorias agudas, dengue, malaria, leishmaniasis y otras enfermedades vectoriales.

🔹Influenza

Durante la semana se notificaron tres (3) nuevas defunciones por influenza, para un acumulado de 92 muertes en lo que va del año.

El informe detalla que el 85.9% (79 personas) no contaba con vacuna contra la influenza, mientras que el 92% (85 casos) presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, afecciones neurológicas o respiratorias.

Además, se reporta una defunción con factor de riesgo asociado al vapeo en un adulto joven y cinco fallecimientos con coinfección: cuatro con Influenza–SARS-CoV-2 y uno con COVID-19 y Parainfluenza.

🔹Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

En la semana 39 se notificaron 364 casos nuevos de IRAG (bronconeumonías y neumonías), alcanzando un acumulado anual de 15,034 casos.

🔹Zika

No se reportan casos nuevos; se mantiene un acumulado de 2 casos en lo que va de 2025.

🔹Dengue

El dengue continúa con alta incidencia a nivel nacional. Hasta la fecha, se registran 12,475 casos acumulados, de los cuales:

11,055 corresponden a casos sin signos de alarma ,

, 1,336 presentan signos de alarma , y

, y 84 son dengue graves.

🔹Chikungunya

Se mantienen 20 casos acumulados en el año.

🔹Leishmaniasis

En la última semana se notificaron 22 nuevos casos, para un acumulado de 1,207 en 2025.

🔹Malaria

Durante la semana se registraron 47 casos nuevos, alcanzando un total de 8,788 casos acumulados. Se mantienen dos defunciones reportadas previamente, una en Panamá Este y otra en Veraguas.

🔹Virus Oropouche

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó un nuevo caso de fiebre por virus Oropouche en el distrito de Santa Fe, provincia de Darién. Con ello, se actualiza la cifra a 573 casos acumulados en el año.

🔹Hantavirus

No se registraron casos nuevos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Los acumulados se mantienen en 23 y 17 casos, respectivamente.

🔹Leptospirosis y gusano barrenador

Hasta la fecha, se han contabilizado 61 casos de leptospirosis y 93 casos de gusano barrenador en humanos durante 2025.

🔹Viruela símica (Mpox)

No se reportan nuevos casos en la semana 39. El acumulado se mantiene en 13 casos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de mantener medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y vectoriales, tales como: