Confirman primer fallecimiento por dengue grave en Los Santos en lo que va del año

Las primeras pruebas aplicadas resultaron negativas para infección aguda por dengue, por lo que se enviaron muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se confirmó finalmente que la causa del deceso fue dengue grave.

Los Santos/Una mujer de 49 años falleció en la provincia de Los Santos a causa de dengue grave, así lo confirmó el Ministerio de Salud (Minsa). Este es el primer fallecimiento registrado en lo que va del año y ocurrió el pasado 20 de septiembre en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente inició con un cuadro de dengue sin signos de alarma y recibió el tratamiento clínico correspondiente.

Sin embargo, al quinto día presentó complicaciones, por lo que fue hospitalizada. Su estado se agravó rápidamente, requiriendo atención en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, la paciente falleció debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad.

Te podría interesar: Probabilidades de cáncer de próstata son diez veces mayor si hay antecedentes familiares

La entidad detalló que las primeras pruebas aplicadas resultaron negativas para infección aguda por dengue, por lo que se enviaron muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se confirmó finalmente que la causa del deceso fue dengue grave.

Actualmente, la provincia de Los Santos registra 428 casos de dengue, de los cuales 18 presentan signos de alarma, dos corresponden a dengue grave y uno resultó en el primer fallecimiento del año.

El Minsa hizo un llamado a la población a acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso y a reforzar las medidas de prevención, eliminando posibles criaderos de mosquitos en sus hogares y comunidades.