Probabilidades de cáncer de próstata son diez veces mayor si hay antecedentes familiares

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó un llamado a la población masculina a partir de los 40 años para que se realicen exámenes de próstata de forma regular, como medida fundamental en la detección temprana del cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en hombres en Panamá.

El especialista en urología de la CSS, Dr. Ramón Rodríguez Lay, explicó que los hombres con antecedentes familiares de esta enfermedad tienen diez veces más probabilidades de desarrollarla, por lo que deben someterse a una evaluación anual.

“Si presenta estos antecedentes familiares, usted tiene diez veces más probabilidades de tener cáncer de próstata, y esta es una enfermedad que si es detectada a tiempo la podemos tratar, pero todo depende de usted”, señaló el Dr. Rodríguez Lay.

Cada año, en Panamá se detectan alrededor de 800 casos nuevos de cáncer de próstata, según cifras oficiales, lo que ubica a este padecimiento como una de las principales causas de mortalidad en hombres mayores de 40 años.

Métodos de detección

El Dr. Rodríguez Lay indicó que existen métodos confiables para detectar la enfermedad, entre ellos: la prueba de tacto rectal y el antígeno prostático específico (PSA). Adicionalmente, la CSS cuenta con equipos de última generación que permiten diagnósticos más oportunos y precisos.

La institución reiteró que la detección temprana es la clave para reducir la mortalidad por cáncer de próstata e instó a la población masculina a realizarse su examen anual.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más común en los hombres panameños y una de las primeras causas de muerte oncológica en el país. De acuerdo con datos del Instituto Oncológico Nacional (ION) y el Ministerio de Salud, representa aproximadamente el 15% de los cánceres diagnosticados en hombres.

En promedio, más de 800 hombres son diagnosticados cada año y cerca de 400 fallecen por esta enfermedad en Panamá. La mayor incidencia se da en hombres mayores de 50 años, aunque los casos en pacientes de 40 a 49 años van en aumento, especialmente cuando existen antecedentes familiares.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que América Latina enfrenta un desafío creciente por el aumento en la esperanza de vida y la falta de controles médicos regulares en la población masculina. En este contexto, Panamá promueve campañas de prevención enfocadas en el tamizaje anual y la educación sobre factores de riesgo, como la edad, los antecedentes familiares y los hábitos de vida.

Expertos coinciden en que la detección temprana puede aumentar hasta en un 90% las posibilidades de tratamiento exitoso, lo que convierte a los exámenes de próstata en una herramienta vital para la salud masculina.