El 43% de casos de cáncer están ligados a malnutrición, falta de sueño y ejercicio

“Se registran alrededor de 10 a 12 diagnósticos diarios a través del ION. Aproximadamente siete personas mueren diariamente en Panamá a causa del cáncer”, expresó el Dr. Alex González.

El Dr. Alex González, presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional (ION), abordó la compleja realidad del cáncer en el país durante una entrevista a Noticias AM, destacando la necesidad de un enfoque integrado de salud pública y los desafíos operativos y presupuestarios que enfrenta el sistema oncológico.

Sobre la situación de las cifras de casos de cáncer en el país, el Dr. González señaló que es un tema de salud pública que considera crucial.

"Nosotros como país tenemos un problema de salud pública con el cáncer", señaló el Dr. González.

Confirmó que, a pesar de los esfuerzos, la incidencia de la enfermedad sigue en aumento. Hizo énfasis en los tipos de cáncer con mayor prevalencia o incremento reciente:

Cáncer de mama.

Cáncer cervical uterino.

Cáncer de colon (en aumento en algunas regiones).

Cáncer de estómago, calificado como "un cáncer que cuando ya da síntomas también muchas veces resulta ser un cáncer fulminante".

El abordaje actual se realiza a través del Ministerio de Salud (Minsa) con un plan integrado que involucra a la Caja de Seguro Social (CSS), lo que permite ser más fuertes para la lucha contra el cáncer, indicó González.

Cifras alarmantes

Al ser consultado sobre la carga de pacientes, González compartió cifras preocupantes con base en las estadísticas del ION:

“Se registran alrededor de 10 a 12 diagnósticos diarios a través del ION. Aproximadamente siete personas mueren diariamente en Panamá a causa del cáncer. El año pasado se registraron más de 3,600 mujeres con cáncer cervicouterino”, expresó.

En respuesta a esta cifra, el país se adscribió a un plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación del cáncer cervicouterino. Manifestó que actualmente se trabaja en una comisión integrada para que las pacientes tengan la oportunidad de hacerse su citología y otras pruebas de forma abierta, sin discriminar entre si la paciente es asegurada o no.

Distribución de la carga

El presidente del Patronato detalló el trabajo integral entre la CSS y el ION. El ION, con 85 años de servicio, ha desarrollado una "labor magnífica".

El punto de inflexión fue la apertura del Instituto de Cancerología en la Ciudad de la Salud el año pasado. El Dr. González reconoció que no todos los servicios del Oncológico pueden mudarse debido a temas de estructura, pero el avance ha sido significativo.

"Ahora, en lugar de tener tres aceleradores lineales para radioterapia, tenemos seis y hemos visto que los pacientes, pues ya no tienen que madrugar". En el nuevo hospital se han realizado más de 3,000 procedimientos. Próximamente, se planea mudar los servicios de cuidados paliativos y el área de hospitalización a este nuevo centro.

Perspectiva de pacientes

Los pacientes aseguran que la atención es 100 de 100 y resaltan el papel del personal médico, sin embargo, la queja recurrente es la necesidad de una mejor infraestructura y la denuncia de que, por el hacinamiento, los acompañantes deben llevar sus propias sillas.

Maruquel de Kahn, directora de FundaAyuda, ratificó que la calidez humana es excelente, pero el problema es la infraestructura y el hacinamiento, para un espacio tan pequeño. Reiteró la esperanza de todos por la construcción de un nuevo oncológico.

En tanto que Liliana Bernal, de la Fundación Adavion, destacó la importancia del acompañamiento familiar y relató las duras historias de pacientes que son abandonados o que viajan desde muy lejos, a quienes su fundación provee apoyo emocional, insumos y alimentos.

Descentralización

González subrayó que la descentralización es clave en el plan de implementación para reducir la afluencia de pacientes del interior a la capital. Indicó que cuatro áreas identificadas.

Señaló que, en Los Santos, opera una unidad que hizo más de 7,000 intervenciones el año pasado, ofreciendo consulta de oncología médica y quimioterapia.

En tanto que, en Veraguas, se abrió una sala de hematooncología pediátrica. El año pasado se realizaron alrededor de 5,000 quimioterapias.

Mientras que en Chiriquí (Hospital de Bugaba), prontamente se inaugurará una sala de quimioterapia y dos búnkeres para radioterapia, tras la donación de un acelerador lineal.

En La Chorrera, se está reconstruyendo y remodelando una sala de quimioterapia. Se espera que esté funcionando en el primer trimestre del próximo año.

González explicó que el 43% de los casos de cáncer pueden estar asociados a factores que pueden ser prevenibles, como la malnutrición, la falta de sueño, la forma de alimentarse y la actividad física. Enfatizó la importancia del "mutocuidado" y el chequeo preventivo.

El presidente del Patronato del ION hizo hincapié en la importancia de realizarse sus chequeos periódicamente y recomendó:

Las mujeres deben realizarse la citología y exámenes de mamas.

Los varones deben acudir al urólogo después de los 40 años para el examen de próstata.

Si hay antecedentes familiares de cáncer (papá, mamá, abuela), el control anual es clave.

Recorte presupuestario

Sobre el recorte de 7 millones de dólares al presupuesto del ION. El Dr. González confirmó que el recorte "afecta presupuestariamente a la operación del hospital", especialmente la adquisición de medicamentos.

Reconoció que los recortes se aplican a todas las entidades, pero enfatizó la gravedad en el sector salud: "Cuando afectamos el tema de salud, estamos realmente afectando la atención de los pacientes".