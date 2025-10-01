Clima en Panamá: Pronostican aguaceros muy fuertes para la tarde y noche

Instituto de Meteorología reitera la importancia de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este miércoles, 1 de octubre, con una alerta principal dirigida a la población debido a la presencia de aguaceros con episodios muy fuertes en la tarde y noche.

Te puede interesar: Trump dice que está cerca a alcanzar un acuerdo presupuestario con Harvard

Clima y temperaturas

La región del Caribe mantendrá una mañana sin tiempo significativo. El patrón cambiará en la tarde y noche con la llegada de precipitaciones:

Se esperan aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes en Colón costa arriba y Guna Yala. Desde Colón costa abajo hasta Bocas del Toro, se prevén cielos nublados con episodios de lluvias de ligeras a puntualmente fuertes.

Al igual que en el Caribe, en horas del Pacífico, transcurrirán sin tiempo significativo. La inestabilidad se concentrará en las horas de la tarde:

Se esperan aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes desde Coclé hasta Chiriquí, con reportes de actividad eléctrica. En la región de Panamá, Darién y las comarcas Emberá, se pronostican aguaceros más aislados hasta muy fuertes, con el potencial de producir ráfagas de viento y la posibilidad de que estas condiciones se reactiven nuevamente en horas avanzadas de la noche.

Las temperaturas máximas se mantendrán en un rango cálido, con variaciones por región:

Caribe: Las máximas estarán entre 28∘C y 30∘C.

Las máximas estarán entre 28∘C y 30∘C. Pacífico: Las máximas se situarán entre 29 °C y 31 °C.

Las máximas se situarán entre 29 °C y 31 °C. Montañas y Cordillera Central: Las temperaturas se mantendrán menores de 26 °C.

Vientos

Se registrarán flujos de vientos predominantes de componente sur (entre sursuroeste y sureste) a lo largo del Pacífico y Oriente del Caribe. En la región Metropolitana, los vientos serán variables durante la tarde. Las velocidades se estiman entre 10 y 20 km/h, con posibles ráfagas que podrían rondar los 25 km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV

El Imhpa evalúa las condiciones marítimas como favorables en ambos litorales:

Litoral Caribe: Se esperan oleajes de 0.3 a 0.7 m de altura y periodos de 6 a 7 segundos.

Se esperan oleajes de 0.3 a 0.7 m de altura y periodos de 6 a 7 segundos. Litoral Pacífico: Se prevén olas de 0.4 a 1.1 m de altura con periodos de 12 a 16 segundos.

Te puede interesar: Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

Se prevén índices máximos de radiación ultravioleta de moderados a altos en todo el país.