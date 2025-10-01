Trump dice que está cerca a alcanzar un acuerdo presupuestario con Harvard

El gobierno anunció hace unos días que había impuesto restricciones adicionales a la universidad para acceder a ciertos fondos federales.

El presidente Donald Trump dijo el martes que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo presupuestario con Harvard, número uno en su cruzada contra las universidades, por el que el centro educativo pagaría 500 millones de dólares, dijo.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump acusa a Harvard de servir como semillero de la ideología 'woke', un término despectivo usado por conservadores para calificar de manera peyorativa ideas progresistas a favor de las mujeres y las minorías.

"Estamos acercándonos" a un acuerdo, dijo Trump en la Casa Blanca. "Ellos pagarían alrededor de 500 millones de dólares", agregó.

El mandatario también indicó que quedan detalles por pulir.

Harvard no respondió a solicitudes de comentarios el martes por la noche.

Trump, un gran defensor de Israel, también acusa a Harvard de no haber protegido lo suficiente a sus estudiantes judíos o israelíes durante las manifestaciones en el campus por un alto el fuego en Gaza.

En represalia, el gobierno retiró a Harvard algo más de 2.600 millones de dólares en subsidios.

A principios de septiembre, una jueza de Boston ordenó la suspensión del bloqueo de los fondos, al considerar que se trataba de "una violación de la primera enmienda de la Constitución", que defiende la libertad de expresión.

No obstante, el gobierno anunció hace unos días que había impuesto restricciones adicionales a la universidad para acceder a ciertos fondos federales.

En julio otra universidad estadounidense prestigiosa llegó a un acuerdo con la administración. Columbia aceptó pagar 221 millones de dólares para cerrar las investigaciones iniciadas en su contra.

Otras instituciones también han hecho concesiones, como la Universidad de Pensilvania, que anunció haber prohibido a mujeres transgénero participar en competiciones deportivas femeninas.