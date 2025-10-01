Caso descentralización: decretan arresto domiciliario para alcalde de Chagres

Colón/Tras más de cuatro horas de audiencia en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, el juez de garantías dictó arresto domiciliario al alcalde del distrito de Chagres, Eugenio Delgado, y al extesorero de la junta comunal de Salud, como medida cautelar en medio de una investigación por peculado.

La audiencia múltiple, que concluyó la noche del martes 30 de septiembre, forma parte del proceso que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el posible uso indebido de fondos públicos durante el periodo en que Delgado fungía como representante del corregimiento de Salud, entre 2019 y 2024.

Posible lesión patrimonial de $1.4 millones

Según el Ministerio Público, el caso está relacionado con el presunto mal manejo de recursos provenientes de Fondos de Descentralización, lo que habría generado una posible lesión patrimonial al Estado por un monto estimado de 1.4 millones de dólares.

La defensa legal del alcalde, la abogada Lizeth Berrocal, argumentó que la auditoría presentada por la fiscalía no es definitiva y que podría ampliarse para revelar nuevos hallazgos. “Nuestros representados estarán bajo una medida que permite el código, en este caso el arresto domiciliario, mientras se sustenta la apelación”, señaló Berrocal.

Tras la decisión del juez, el Ministerio Público presentó una apelación, por lo que se espera una nueva audiencia el próximo 14 de octubre en la sede de la fiscalía especializada en la capital.

Con información de Néstor Delgado.