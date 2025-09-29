Caso descentralización: aprehenden al alcalde de Chagres por $1.4 millones

Tanto el alcalde como su extesorero serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de cargos.

Colón/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público aprehendió este lunes 29 de septiembre al alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, vinculado presuntamente a la comisión del delito de peculado por el manejo de 1.4 millones de dólares de la descentralización.

Además de Delgado, fue aprehendido su extesorero, ambos vinculados a presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la descentralización entre 2019 y 2024, asignados al Programa de Interés Social, que debían destinarse al desarrollo de proyectos en áreas de escasos recursos económicos.

Eugenio Delgado se desempeñó como representante del corregimiento Salud, del distrito de Chagres.

Tanto el alcalde como su extesorero serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la imposición de medidas cautelares.

Los allanamientos se realizaron en horas de la madrugada por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía Anticorrupción, en los que se ubicó a ambos.

En las diligencias de allanamiento y registro, la Fiscalía levantó varios indicios relacionados con las investigaciones en curso.