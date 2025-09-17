Descentralización: Más de 200 expedientes por supuestas anomalías en Juntas Comunales siguen bajo revisión

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND), ha sido durante mucho tiempo un nombre asociado con polémicas y escándalos, en gran parte debido a la falta de controles y a la discrecionalidad en el manejo de fondos. Sin embargo, su actual directora, Roxana Méndez, asegura que se han implementado cambios profundos para corregir el rumbo. La principal medida, según explicó, fue clausurar el mecanismo de transferencia de fondos que carecía de reglamentación, asegurando que ahora toda la gestión se rige por programas con estrictas normas autorizadas por la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, la institución ha implementado un sistema en línea que permite monitorear y verificar que las obras se estén cumpliendo. La Contraloría también creó un sistema de rendición de cuentas electrónico, a través del cual ve los movimientos de las cuentas de los gobiernos locales en tiempo real.

Proyectos en marcha

La directora indicó que hay 3,300 proyectos en diferentes etapas de ejecución. El 50% de estos proyectos se centran en infraestructura vial, como caminos de producción, puentes y aceras.

También destacó que hay más de 300 proyectos de agua, que incluyen la captación, filtrado y distribución. Mencionó que, gracias a estos proyectos, muchas comunidades, como la de Jingurundó en la comarca Emberá, ahora tienen acceso a agua potable y buena comunicación gracias a la instalación de paneles solares.

Méndez enfatizó que la participación ciudadana es uno de los pilares de la descentralización. Aclaró que cada proyecto debe ser aprobado por las comunidades o corregimientos a los que beneficiará. Una vez que las comunidades dan su aval, el consejo de cada distrito lo aprueba y luego se envía a AND.

Detalló que en el último periodo se han realizado más de 600 consultas ciudadanas con la participación de unas 1,800 personas. Aseguró que esta práctica está aumentando la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales, ya que pueden ver resultados concretos de su participación.

Hasta el momento, se han invertido 180 millones de dólares en los proyectos. De ese total, 112 millones ya están en ejecución. La directora precisó que un 25% de ese monto se destina a gastos de funcionamiento, lo que significa que la ejecución de los proyectos se acerca al 90%.

Subrayó que una de las ventajas de la descentralización es la rapidez en la ejecución de los proyectos. A modo de ejemplo, un proyecto para construir un pozo de agua que a través de licitaciones tradicionales podría tomar dos o tres años, puede completarse en un plazo máximo de un año a través de la descentralización.

Avances en investigaciones

Méndez afirmó que la AND ha cumplido con su trabajo de documentar y transferir más de 200 expedientes de supuestas anomalías a la Contraloría y al Ministerio Público. Señaló que estas investigaciones avanzan al ritmo que ambas instituciones lo decidan.

Reconoció que, en el pasado, muchos representantes se negaron a fiscalizar los fondos o no tenían la documentación adecuada. Sin embargo, aseguró que ahora la Contraloría está realizando auditorías detalladas para verificar cada caso. Concluyó que, mientras la justicia se encarga del pasado, la AND se enfoca en llevar respuestas rápidas a las comunidades.