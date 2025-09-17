En dos meses debe conocerse el informe de costos de la educación particular en el país

Abadi también recordó que en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley en el cual se plantea que las escuelas privadas no puedan hacer incrementos hasta después de cada tres años, porque actualmente la ley les permite que se haga anualmente.

Ciudad de Panamá, Panamá/En dos meses, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) debe entregar un informe que revele los costos de la educación particular en el país, según su administrador Ramón Abadi.

El funcionario dijo que tradicionalmente la entidad publicaba una lista de los colegios más costosos en la capital y cuánto variaba el coste de los mismos para que los padres de familia supieran cuál era más accesible a su presupuesto.

Este año se ha ampliado a todo el país, por lo que permitirá que los padres de familia sepan cuál es el costo en las provincias, en caso de que las personas se muden a otro punto de la república.

Abadi también recordó que en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley en el cual se plantea que las escuelas privadas no puedan hacer incrementos hasta después de cada tres años, porque actualmente la ley les permite que se haga anualmente.

“La idea es proteger la economía familiar, un padre de familia responsable con sus hijos en escuelas privadas, que ya no es un lujo, es una necesidad muchas veces por el colapso del sistema público, necesitamos que tengan esta garantía de que puedan hacer su economía familiar y planificar adecuadamente”, acotó.

Reiteró que en los siguientes dos meses se entregará el informe para que el padre de familia pueda prepararse y decidir si mantendrá a su hijo en una escuela privada o se movilizará a cualquier parte del país.

Puedes leer: Meduca anuncia fechas de inscripción de matrículas para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el martes el calendario de inscripciones para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo —en los niveles de prekínder, kínder y primer grado—, los que pasan de grado, así como alumnos provenientes de colegios particulares o del extranjero que no cuenten con cupo.

El Meduca señaló que este anuncio busca facilitar que los padres y acudientes organicen con tiempo la inscripción de sus hijos y se eviten aglomeraciones en los centros educativos.

De acuerdo con la entidad, las inscripciones se desarrollarán en las siguientes fechas:

Del 15 al 19 de septiembre: Primer grado (niños con 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2026).

Del 22 al 26 de septiembre: Primer ingreso (primero, séptimo y décimo grado).

Del 13 al 17 de octubre: Estudiantes de escuelas particulares y del exterior sin cupo.

Del 20 al 24 de octubre: Estudiantes de otros grados (primaria: segundo a sexto grado; premedia: octavo y noveno; media: undécimo y duodécimo).

Derechos de los jubilados

Varios jubilados han manifestado que algunos comercios no quieren hacer valer el derecho que tienen por ley, situación que lamentó el director de Acodeco. Dijo que se capacita al adulto mayor para que sepa los descuentos que se les tienen que aplicar.

Ya han tenido reuniones con restaurantes para que apliquen los descuentos, entre ellos 25% en estos locales.

En los hoteles, los jubilados también tienen derecho a descuentos, de lunes a jueves, al 50% del costo de habitación, y de jueves a domingo, el 30%.

Pidió que, en caso de lo contrario, acudan a la Acodeco a presentar las denuncias.

Verificaciones a los surtidores de combustibles

A nivel nacional, la entidad realiza las verificaciones en los surtidores de las estaciones de combustible y han marcado pocas inconsistencias, según Abadi.

Explicó que, en caso de encontrarse una etiqueta de la Acodeco que indique surtidor cerrado, el consumidor no acuda a esa estación de combustible porque el surtidor está defectuoso.

Sobre la publicidad engañosa en los últimos meses del año, Abadi indicó que en este tiempo hay mucha "picardía" y el consumidor se deja llevar. "La publicidad tiene que tener una fecha de inicio y finalización; segundo, tiene que tener los productos... tercero, marcar el precio".