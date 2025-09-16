Meduca anuncia fechas de inscripción de matrículas para el año escolar 2026

El Decreto N.° 49 del 8 de septiembre de 2025 establece el inicio de clases para el 2 de marzo de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, en los niveles de primer y segundo nivel de enseñanza.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer este martes 16 de septiembre el calendario de inscripciones para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo —en los niveles de prekínder, kínder y primer grado—, los que pasan de grado, así como alumnos provenientes de colegios particulares o del extranjero que no cuenten con cupo.

El Meduca señaló que este anuncio busca facilitar que los padres y acudientes organicen con tiempo la inscripción de sus hijos y se eviten aglomeraciones en los centros educativos.

De acuerdo con la entidad, las inscripciones se desarrollarán en las siguientes fechas:

Del 22 al 26 de septiembre: Primer ingreso (primero, séptimo y décimo grado).

Del 13 al 17 de octubre: Estudiantes de escuelas particulares y del exterior sin cupo.

Del 20 al 24 de octubre: Estudiantes de otros grados (primaria: segundo a sexto grado; premedia: octavo y noveno; media: undécimo y duodécimo).

El director general de Educación, Edwin Gordón, explicó que si un padre de familia no encuentra cupo en el plantel de su preferencia, debe acudir a la Dirección Regional de Educación de su área, donde la Comisión de Inscripción Regional gestionará la asignación correspondiente.

La entidad advirtió que, producto de la alta demanda en ciertos planteles, los cupos son limitados; no obstante, garantizó que todos los estudiantes tendrán acceso a la educación.

Asimismo, reiteró la importancia de presentar los documentos requeridos para completar el proceso, entre ellos la copia de la cédula juvenil y la del acudiente, además de aquellos adicionales que solicite cada escuela. El Meduca recomendó a los padres preparar la documentación con antelación y verificar los requisitos específicos de cada centro para evitar retrasos.

En cuanto a las inscripciones de prekínder, kínder y primer grado, la institución recordó que estas ya se realizaron del 1 al 5 de septiembre, para niños con 4 y 5 años cumplidos al 22 de marzo de 2026.

Finalmente, la entidad puntualizó que el Decreto N.° 49 del 8 de septiembre de 2025 establece el inicio de clases para el 2 de marzo de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, en los niveles de primer y segundo nivel de enseñanza.