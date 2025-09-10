Foro busca actualizar tecnología usada por alcaldes y representantes para resolver problemas en comunidades

Es el tercer año que se efectuará esta actividad a cargo de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 24 de septiembre se realizará el Foro de Tecnología e Innovación Aplicada, con el objetivo de brindar herramientas a los gobiernos locales.

Lineth Vanesa de Brown, coordinadora del foro, dijo que de esta manera llevan la tecnología aplicada a los gobiernos locales y así presentarles a los representantes y alcaldes alternativas que puedan ser usadas para mejorar caminos, consecución de agua, presentación y desarrollo de proyectos que hacen anualmente para efectos de los fondos IVI.

Hasta el momento tienen confirmados siete expositores internacionales y al menos 15 nacionales.

Algunos de los expositores vendrán de Estados Unidos, Marruecos, México, India, España y Argentina.

La directora de la AND, Roxana Méndez, dijo a TVN Noticias que están ofertando a los representantes y alcaldes una actualización de lo que existe en tecnología para resolver los principales problemas que aquejan a las comunidades.

Entre los temas que pueden gestionar están: carreteras, agua, aseo, emprendimiento, empresas creativas, para que los alcaldes y representantes sean “motores de desarrollo social”.

Dijo que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha pedido fortalecer a los gobiernos locales, por lo que la funcionaria invitó a que acudan al foro.

También respondió sobre los informes de descentralización. Sostuvo que están cumpliendo con el deber de reportar lo que se dio con fondos en la administración pasada y que no pertenecían a los programas regulares cuando se creó la entidad.

Ya llevan un 70% de la revisión documental. “Cumplimos con nuestra parte, que es aquellos que no tengan el sustento de la totalidad del dinero que recibieron, pues lo hacemos de conocimiento del Ministerio Público que solicita una auditoría a la Contraloría, que es la que define si el dinero estuvo bien sustentado”.

Falta terminar la revisión y hay arriba de 200 denuncias presentadas y más de 80 informes satisfactorios que demostraron cada centavo que se otorgó y otros que efectivamente “el Ministerio Público está actuando de acuerdo al hallazgo de Contraloría”.

