Lesión millonaria a la DGI: aprehenden a seis personas en distintos puntos del país

Seis personas fueron aprehendidas por la supuesta comisión de los delitos de peculado, seguridad informática y blanqueo de capitales que habrían generado una lesión patrimonial superior a 11 millones de dólares en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), según información proporcionada por las autoridades.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Publicano, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo vinculado a peculado, blanqueo de capitales y delitos informáticos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El operativo se desarrolló en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, donde fueron aprehendidas las personas presuntamente relacionadas con la investigación. Además, se decomisaron documentos, equipos tecnológicos y se incautaron una residencia y tres vehículos.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta las investigaciones desde mayo pasado tras una denuncia anónima, entre los aprehendidos hay 3 exfuncionarios, y 1 funcionaria de la DGI, además de 2 particulares (todos familiares de una exfuncionaria de la DGI).

Según las pesquisas, el modus operandi del grupo consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, con lo cual favorecían de manera irregular a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.

"Se trata de diligencias desarrolladas como parte de la investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-tax, sistema en línea que facilita a los contribuyentes, realizar desde su hogar u oficina, todas las transacciones sobre los servicios que ofrece la institución", indicó el Ministerio Público.

Agregan que con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, este grupo de personas validaba cesiones de crédito fiscales sin cumplir con los requisitos de ley, ocasionando pérdidas millonarias a la Dirección General de Ingresos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares.

Los aprehendidos, junto con los indicios recopilados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de las operaciones fraudulentas.