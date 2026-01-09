Arzobispo Ulloa: 'Que la soberanía conquistada con dolor sea cuidada cada día con justicia y responsabilidad'

Desde tempranas horas de la mañana se desarrollan los actos conmemorativos del 9 de enero de 1964 en el Jardín de Paz, con la participación de diversas autoridades nacionales, en honor a una de las gestas patrióticas más importantes de la historia de Panamá.

Al lugar han llegado el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, la ministra de Desarrollo Social, la ministra de Cultura, así como otras autoridades y ciudadanos que forman parte viva de la memoria histórica del país, para rendir homenaje a los mártires del 9 de enero de 1964, quienes entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional.

Como parte del protocolo oficial, se realizó la izada del Pabellón Nacional a media asta, acompañada por una guardia de honor, marcando el inicio formal de las ceremonias que también se replican en distintos puntos del país.

Durante el acto, el orador oficial destacó que el 9 de enero de 1964 representa un día de sacrificio, patriotismo y heroísmo, en el que el clamor soberano del pueblo panameño se selló con la sangre de estudiantes y ciudadanos que lucharon por la dignidad nacional.

La invocación religiosa estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, quien llamó a mantener viva la memoria histórica y a renovar el compromiso con la dignidad, la unidad y la soberanía de Panamá.

“El 9 de enero no es solo un recuerdo del pasado, es un compromiso permanente con la verdad, la justicia y el amor a la patria”, expresó Ulloa, al tiempo que exhortó a combatir la corrupción, proteger a los más vulnerables y custodiar los intereses nacionales como parte del legado de los mártires.

"Que la soberanía conquistada con dolor y sacrificio sea cuidada cada día con verdad, justicia honestidad y responsabilidad".

El líder religioso también dedicó un mensaje especial a los jóvenes panameños, instándolos a no caer en la indiferencia y a asumir un rol activo en la construcción de un país más justo, inspirado en el ejemplo de quienes dieron su vida por una Panamá libre y soberana.

"Que nadie le robe la esperanza ni apague su capacidad de transformar la historia con justicia y amor. Que la memoria de nuestros caídos se haga conciencia viva y la conciencia compromiso fiel con la paz que ellos amaron hasta dar la vida".

Las actividades conmemorativas del 9 de enero de 1964 continúan a lo largo del día con actos cívicos, culturales y educativos, reafirmando esta fecha como un pilar fundamental de la memoria histórica y la identidad nacional panameña.