Buhoneros apelan a soluciones tras ser desalojados: 'Queremos brillar también'

ciudad de Panamá/Buhoneros y billeteros desalojados de espacios públicos como estaciones del Metro, Zonas Pagas, Los Pueblos y la Avenida Central acudieron al Municipio de Panamá para exigir una solución, ya que aún no han sido reubicados y desconocen dónde podrán ejercer su actividad.

Los vendedores de la 24 de Diciembre explicaron que previamente sostuvieron una reunión con las autoridades, en la que se les prometió una reubicación. Sin embargo, recientemente recibieron una notificación que les otorga un plazo de 15 días para desalojar.

El grupo pidió ser atendido por el alcalde Mayer Mizrachi, pues aseguran que el plan piloto presentado —que contemplaba la entrega de cubículos a cambio de un pago— no se está cumpliendo.

“Estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar después de ese día. Estamos unidos en esta lucha buscando una respuesta concreta”, expresó una buhonera del sector de la 24 de Diciembre.

Los vendedores manifestaron que están dispuestos a pagar y hasta aportar los materiales para la construcción de los cubículos, afirmando que, si Panamá busca brillar, ellos también quieren hacerlo.

Entre los afectados se encontraba un hombre con 50 años dedicados a esta labor, quien mostró un carné del Municipio emitido en 1983 como permiso oficial en aquel entonces. Contó a TVN Noticias que, a sus 75 años, necesita trabajar para poder sostenerse y atender a su esposa enferma.

El pasado lunes, otro grupo de buhoneros se manifestó en la Plaza 5 de Mayo y marchó hacia la Asamblea Nacional con la esperanza de ser recibidos por algún diputado que los ayudara a encontrar una solución. Alegan que llevan varios días sin generar ingresos y no saben cómo podrán mantenerse.

