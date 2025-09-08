Buhoneros afectados por desalojo reclaman oportunidad de trabajar

Los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional con la esperanza de conversar con algún diputado que los apoye en su situación, reiterando que su único objetivo es poder trabajar y generar ingresos.

Un grupo de buhoneros que se encontraba en las inmediaciones de la estación del Metro de la 5 de Mayo y en la Zona Paga de la Avenida 3 de Noviembre protestó exigiendo respuestas ante medidas de desalojos tomadas por los regentes de estos lugares.

Los comerciantes que operaban cerca de la estación del Metro aseguran que no se implementó un verdadero plan de reubicación que les permitiera continuar con su actividad, lo que los mantiene sin ingresos para cubrir sus necesidades diarias. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para encontrar una solución.

Indicaron que desde el Municipio se les informó que recibirían la llave de un espacio en el cruce, pero denuncian que este lugar ya está ocupado por otros buhoneros.

En tanto, los vendedores de la Zona Paga de la Avenida 3 de Noviembre, que también recibieron notificación de desalojo, pidieron una mejor planificación, argumentando que necesitan trabajar y que también forman parte de la reactivación económica del país.

“El alcalde tiene que ver cómo va a resolver el problema de los buhoneros. No puede sacar a las personas sin saber cómo se van a alimentar. ¿Qué comemos mientras esperamos el tiempo que él quiera?”, cuestionó Mariza Rodríguez, buhonera de la Avenida 3 de Noviembre.

Los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional con la esperanza de conversar con algún diputado que los apoye en su situación, reiterando que su único objetivo es poder trabajar y generar ingresos.

Información de Jorge Quiróz