Vendedores informales de la estación del Metro 24 de Diciembre serán desalojados; reclaman respuestas

De acuerdo con la comerciante, tanto el Metro de Panamá como la Alcaldía de Panamá se habían comprometido a que podrían quedarse en el área mediante el plan piloto.

Como parte de un plan de ordenamiento del espacio público ejecutado por la Alcaldía de Panamá y el Metro de Panamá, más de 100 vendedores informales instalados en el área peatonal de la estación 24 de Diciembre de la línea 2 fueron notificados de una orden de desalojo cuya fecha límite se estableció para el 18 de septiembre de este 2025.

Y es que el Reglamento del Usuario del Metro de Panamá, establecido mediante decreto ejecutivo desde 2014, prohíbe la buhonería y la venta de bienes o servicios en los trenes, estaciones y áreas peatonales y establece sanciones que van desde $100.00 hasta $300.00, sin embargo, la venta ambulatoria de mercancías en las áreas peatonales se ha extendido a múltiples estaciones de las líneas 1 y 2 del metro.

Aunque los vendedores reconocen que la actividad comercial que ejercen en esta zona es ilegal, alegan que previamente se había establecido un acuerdo con la Alcaldía de Panamá con la instalación de cubículos en el área peatonal, pero ahora fueron sorprendidos con la orden de desalojo.

"Ahora resulta que nos traen un documento que en 15 días tenemos que desalojar el área del metro, cuando ya teníamos una negociación con ellos donde ya se hacía formal, y nos hablaban de que íbamos a entrar en un plan piloto, pero ese plan piloto no lo hemos visto porque ya en 15 días todo cambió", reclamó la vocera del grupo de comerciantes, que llevan varios años solicitando respuestas para formalizar esta actividad que les brinda el sustento económico para sus necesidades básicas.

De acuerdo con la comerciante, tanto el Metro de Panamá como la Alcaldía de Panamá se habían comprometido a que podrían quedarse en el área mediante el plan piloto. Incluso, aseguró la vendedora, la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) recopiló información de todos los vendedores como parte de un censo, pero aquel proyecto quedó archivado tras la orden de desalojo que se les envió.

Información de Heady Leane Morán

También le puede interesar: