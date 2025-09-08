'Mi Retiro Seguro': ¿Cómo saber si le conviene la proyección de la pensión con el nuevo sistema?

Actualmente, la CSS cuenta con quioscos de atención "Mi Retiro Seguro" para capacitar a todos los usuarios que tengan dudas o reclamos sobre la información que allí les aparece.

Tras un mes del lanzamiento de la plataforma “Mi Retiro Seguro”, que brinda información sobre los aportes que han realizado los trabajadores a la Caja de Seguro Social (CSS) y que ofrece un cálculo de la jubilación estimada, 722 mil usuarios han accedido a este sistema.

Ámbar Moreno, directora de proyecto, junto a César Herrera, director de Finanzas de la CSS, aclararon múltiples dudas que tienen los usuarios con respecto a esta plataforma en Noticias AM.

Hasta el 18 de agosto de 2026 es la fecha límite que se estableció para quienes deseen cambiarse del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido [solidario] al nuevo sistema que establece la Ley 462 de 2025, ya que quienes están en el Subsistema Mixto de Pensiones pasarán de forma automática al nuevo sistema si les faltan más de 7 años para llegar a su edad de retiro en el 2036.

En ese sentido, una de las dudas más frecuentes es la recomendación que brinda la plataforma cuando se proyecta la pensión en el sistema actual de la persona y del nuevo sistema.

"Generalmente, ¿a quién le puede convenir pasarse del beneficio definido al fondo único solidario? Básicamente, personas con salarios altos y que tienen por lo menos de 10 años en adelante, previos a su jubilación. El plan nuevo es un plan de una cuenta individual, que va a acumularse a través de intereses; significa que, si te faltan 3 o 4 años para jubilarte, no te conviene", explicó Herrera.

Por otro lado, según Moreno, además de reportes por falta de cuotas y salarios reportados, también se han registrado incidencias por cambios en el correo electrónico registrado, la cual se atiende en las agencias de la CSS, en donde se crea una nueva cuenta para acceder a la plataforma.

Otro reporte es el de diferencias con el pasaporte al momento en el que se empezó a cotizar, que luego cambió a un número de cédula; sin embargo, el funcionario aseguró que no hay que temer, porque la institución trabajará en un proceso de unificación y, mientras tanto, se recomienda a los usuarios que impriman sus cuotas y se acerquen a las agencias.

¿Cómo se pueden corregir errores en la información personal?

De acuerdo con la directora de proyecto de la CSS, los datos personales que están errados en la plataforma se pueden corregir en la misma plataforma, en la pestaña de actualizar información o en las agencias.

¿Qué pasa con la falta de cuotas?

Validar si es un error de la plataforma, validar si la CSS ya tiene un proceso administrativo contra esas empresas o presentar denuncias ante la CSS y el Ministerio Público por evasión de cuotas de la empresa, en todo caso. Estos reportes también los puede generar a través de la página web.

"A veces puede que no aparezcan las cuotas, pero el empleador puede que tenga ya un convenio de pago; lo que pasa es que mientras va pagando ese convenio, una vez que él vaya cumpliendo ciertos pagos, a las personas se les van a ir habilitando ciertas cuotas", explicó Herrera.

Actualmente, la CSS cuenta con quioscos de atención "Mi Retiro Seguro" para capacitar a todos los usuarios que tengan dudas o reclamos sobre la información que allí les aparece.

