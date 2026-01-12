Caso Odebrecht entra en fase decisiva: hoy lunes deberá arrancar el juicio

⚖️ Este lunes 12 de enero está programado el inicio del juicio por el caso Odebrecht, un proceso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad en el país. ⚖️ Sin embargo, a pocos días de la audiencia, el proceso volvió a enfrentar un obstáculo. El exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu presentó un amparo de garantías constitucionales, con el que busca frenar su comparecencia ante el tribunal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de más de una década de investigaciones y cinco intentos fallidos de iniciar el proceso, Panamá se prepara para un momento clave en uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia. Este lunes 12 de enero está programado el inicio del juicio por el caso Odebrecht, un proceso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad en el país.

Sin embargo, a pocos días de la audiencia, el proceso volvió a enfrentar un obstáculo. El exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, presentó un amparo de garantías constitucionales, con el que busca frenar su comparecencia ante el tribunal. La acción fue presentada el 5 de enero de 2026 por su abogado, Arturo Vicente Sauri Muñoz, ante el Primer Tribunal Superior, y quedó en manos de la magistrada Janeth Torres.

El recurso legal impugna el Auto N.º 130 del 7 de mayo de 2025, que formalizó el llamamiento a juicio contra 31 personas, entre ellas Papadimitriu. El argumento central del amparo es el supuesto doble juzgamiento, una tesis que ahora deberá evaluar el tribunal superior.

Pese a este nuevo intento de suspensión, el Órgano Judicial mantiene vigente la fecha del lunes 12 de enero para el inicio de la audiencia.

La fiscal Ruth Morcillo será la encargada del caso por parte del Ministerio Público.

¿Qué es el caso Odebrecht?

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos entre 2010 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Según las investigaciones, los pagos se canalizaron a través de una estructura secreta conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, también llamada “Caja 2”, que utilizaba sociedades pantalla, cuentas en paraísos fiscales y testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero.

El delito principal que se juzgará es blanqueo de capitales, por el uso del sistema financiero para encubrir y movilizar fondos provenientes de sobornos.

¿Quiénes están llamados a juicio?

Entre los más de 20 imputados figuran exministros, exdiputados y altos funcionarios. Entre ellos:

Demetrio Papadimitriu , exministro de la Presidencia

, exministro de la Presidencia Jaime Ford , exministro de Obras Públicas

, exministro de Obras Públicas Federico José Suárez , exministro de Obras Públicas

, exministro de Obras Públicas José Domingo Arias , exministro de Vivienda

, exministro de Vivienda Frank De Lima , exministro de Economía

, exministro de Economía Carlos Duboy , exsecretario de Metas

, exsecretario de Metas Danna Harrick , exdirectora de Conades

, exdirectora de Conades Jorge Alberto Rosas, exdiputado

Los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela también están vinculados al expediente, aunque por su condición deberán ser procesados en la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, también deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia por ser diputados del Parlacen. Mismo motivo para el expresidente Varela debe ser juzgado por la Corte.

Proyectos bajo la lupa

El esquema de sobornos permitió a Odebrecht adjudicarse algunos de los proyectos más grandes del país, entre ellos:

Cinta Costera, tramo II

Saneamiento de la Bahía

Autopista Madden–Colón

Renovación urbana de Curundú

Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

Renovación de Colón

En Curundú, por ejemplo, la Fiscalía documentó sobrecostos y facturación inflada en materiales como tuberías, que fueron declaradas como importadas a precios elevados cuando en realidad se adquirieron localmente a menor costo. La diferencia, según los fiscales, terminó en manos de intermediarios del esquema de sobornos.

Un proceso marcado por retrasos

El juicio ha sido suspendido en al menos cinco ocasiones desde que fue fijado por primera vez en julio de 2024. Certificados médicos, ausencias de imputados y la falta de documentación desde Brasil han sido las principales causas de los aplazamientos.

Ahora, este lunes 12 de enero de 2026 se presenta como la fecha decisiva para que finalmente Panamá enfrente en juicio el entramado de corrupción de Odebrecht, uno de los casos más emblemáticos y esperados por la ciudadanía.