Béisbol Juvenil 2026: Resultados de la jornada dominical del 11 de enero en la Copa Caja de Ahorros

Panamá/La jornada del domingo 11 de enero en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros dejó emociones, nocauts, juegos definidos en entradas extras y movimientos importantes en la tabla de posiciones, confirmando la alta competitividad del certamen juvenil.

A primera hora, la novena de Bocas del Toro ratificó su gran momento al mantenerse invicta con ocho triunfos, tras vencer a Herrera 11 carreras por 6 en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. El encuentro, que fue transmitido por TVMAX, mostró nuevamente el poder ofensivo de los bocatoreños, que continúan marcando el paso en el torneo.

En otro de los resultados destacados de la jornada, Panamá Este se impuso de manera contundente sobre Chiriquí Occidente, al vencerlo 11 carreras por 0 en siete episodios, por la vía del nocaut, en partido disputado en el estadio José de la Luz Thompson. El triunfo reafirma el buen momento de los del Este, que dominaron el encuentro de principio a fin.

Por su parte, Panamá Metro logró un triunfo sólido al derrotar a Veraguas 4 carreras por 1, en un duelo donde el pitcheo metropolitano fue clave para controlar a la ofensiva rival y sumar una victoria importante en la jornada dominical.

Uno de los partidos más dramáticos se vivió en el enfrentamiento entre Colón y Bocas del Toro, donde los colonenses dejaron tendido en el terreno a Bocas del Toro tras imponerse 6 carreras por 5 en 11 entradas completas, en un juego que se definió en episodios extras y mantuvo la emoción hasta el último out.

Al momento de redactar esta nota, el duelo entre Chiriquí y Darién se mantenía en desarrollo, con Chiriquí arriba en el marcador 5 carreras por 3, en el cierre del séptimo episodio, mientras que en otro compromiso, Los Santos superaba a Coclé 7 carreras por 5, en el cierre del octavo inning, en un partido de alta intensidad.

La jornada del Béisbol Juvenil 2026 volvió a confirmar el gran nivel del torneo, con equipos que luchan cada juego por mantenerse en la pelea y jóvenes talentos que siguen destacando en los distintos escenarios del país.