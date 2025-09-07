Casos de tosferina en Panamá ascienden a cuatro: Una mujer de 44 años se encuentra hospitalizada

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este sábado un nuevo caso de tosferina en Panamá, específicamente en el distrito de San Miguelito. La paciente es una mujer de 44 años, residente de la comunidad de Tinajitas, quien actualmente recibe atención en la Ciudad de la Salud.

La directora regional de Salud de San Miguelito informó que la mujer presenta comorbilidades y no mostró evidencia de haber recibido la vacuna Tdap, fundamental para prevenir esta enfermedad. Entre los síntomas más característicos se encuentran la tos recurrente, fiebre leve y episodios de tos tan fuertes que pueden provocar incluso micción involuntaria.

Con este nuevo diagnóstico, ya son cuatro los casos de tosferina confirmados en Panamá en lo que va del año. La tosferina es una enfermedad respiratoria bacteriana que se manifiesta con tos persistente, silbidos al respirar y, en algunos casos, vómitos.

Las autoridades sanitarias recalcaron que se trata de una enfermedad 100% prevenible mediante la vacunación. Por ello, instan a la población a acudir a los centros de salud de atención primaria para completar el esquema de vacunas y protegerse no solo contra la tosferina, sino también contra otras enfermedades que pueden poner en riesgo la salud pública.

El Minsa recuerda que la vacunación es la mejor herramienta para evitar complicaciones graves y frenar la propagación de enfermedades contagiosas en el país.